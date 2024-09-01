Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Al Salento Book Festival arriva Selvaggia Lucarelli con il suo libro “Il vaso di pandoro – Ascesa e caduta dei Ferragnez”. “La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori” ieri, domenica 1 settembre, a Corigliano d’Otranto al Castello Volante e stasera lunedì 2 a Galatone al Palazzo Marchesale, sempre alle 21. Dialogando con Daniele Pratolini nella prima sera e con Marco Cataldo e Valeria De Vitis il giorno successivo, Lucarelli approfondirà la storia dell’inchiesta che ha cambiato per sempre il mondo degli influencer, imponendo più di una riflessione su come sia pericoloso, oggi, maneggiare un successo così incorporeo da svanire in un click.

Il 15 dicembre del 2023 Chiara Ferragni, fashion influencer di fama internazionale all’apice del suo successo, viene multata dall’Antitrust per pratica commerciale scorretta. L’accusa è quella di aver spacciato un’operazione commerciale per un’iniziativa benefica destinata alle cure di bambini malati di tumore. La caduta dalla vetta è rapida e rovinosa: i suoi follower si sentono ingannati, la stampa italiana e internazionale le voltano per la prima volta le spalle, le aziende interrompono le collaborazioni, i primi tentativi di riparare il danno (il famoso video con la tuta grigia che diventerà un meme più virale della stola “Pensati libera”) sortiscono effetti ancora più disastrosi. La Chiara Ferragni vincente e adorata da 30 milioni di follower, in un attimo, non esiste più. Perché nell’epoca della fama decisa dai like, puoi permetterti di perdere tutto, tranne una cosa: la reputazione.

Il Salento Book Festival continua poi con due serate dedicate all’icona della show italiano in tv: mercoledì 4 a Castrignano dei Greci a Palazzo De Gualtieris alle 21 e giovedì 5 nell’evento speciale ad Alezio, presso El Barrio Verde, alle 20, protagonista è Fabio Canino che presenta il libro “RaffaBook. Più che un libro, uno show del sabato sera” (Mondadori Electa), scritto con Roberto Mancinelli.

Interamente dedicato alla regina dello spettacolo italiano, all’icona del “Tuca tuca” e di “Fiesta”, di Fantastico e Carramba, al caschetto che ha conquistato il mondo, alla vita dell’inossidabile Raffaella di cui narra opere e miracoli (come definireste altrimenti il nanananà del ritornello di “Rumore”? E l’ombelico al vento in anni di TV castigatissima?). I grandi successi, le tappe di una carriera sfolgorante, una discografia poco ragionata e molto appassionata: tutto quello che ha stregato generazioni di fan sfegatati e fedeli, raccontati da due penne impertinenti e devote al RaffaMondo. E poi, molto altro ancora: le interviste esclusive ai creatori del mito, aneddoti, foto introvabili (!), retroscena e curiosità, memorabilia e rarità, e soprattutto, come si conviene a uno show degno di questo nome, tante sorprese.

A Castrignano dei Greci dialoga con l’autore Eleonora Leila Moscara, ad Alezio Azzurra De Razza.

L’appuntamento di Castrignano dei Greci è una delle azioni del macro progetto “Borgo del Contemporaneo”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.

Il Salento Book Festival è la più grande rassegna itinerante pugliese legata ai libri. La manifestazione letteraria organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista e autore TV Gianpiero Pisanello, anche quest’anno porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli, antichi palazzi e quest’anno anche uno storico teatro e un museo.

Programma completo su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.

Info: 348/5465650.

Il Salento Book Festival è sostenuto da Comune di Aradeo, Comune Castrignano dei Greci, Comune di Collepasso, Comune di Corigliano d’Otranto, Comune di Cutrofiano, Comune di Galatone, Città di Gallipoli, Città di Nardò, Città di Parabita, Città di Racale, Città di Tricase e dalla Pro Loco di Specchia.

L’evento è patrocinato dalla Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, Provincia di Lecce – Salento d’Amare, Università del Salento, Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, Pugliapromozione – Agenzia Regionale del Turismo, Teatro Pubblico Pugliese, Ordine dei Giornalisti Consiglio Regionale della Puglia, Fai – Delegazione di Lecce Gruppo del Salento Jonico. A sostenere il Festival anche numerose aziende che credono fortemente nel progetto culturale. Partner in comunicazione sono Imove, Radiovenere, My Library e Il Gabinetto Letterario.

Gli appuntamenti del SBF sono a ingresso libero.

Dettagli su www.salentobookfestival.it e sulle pagine social del Salento Book Festival.

Info: 348/5465650.

SALENTO BOOK FESTIVAL 2024

La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori

LUGLIO – SETTEMBRE

XIV edizione

Prossimi appuntamenti

Sabato 31 agosto 2024

Piazza Regina del Cielo – PARABITA

– ore 20.30

CHIARA FINA presenta il libro “L’estate brucia ancora” (Guanda)

Dialoga con l’autrice JESSICA NIGLIO

– ore 21.30

ROCCO TANICA presenta il libro “Scritti scelti male” (La Nave di Teseo)

Dialoga con l’autore DANIELA PALMA

Domenica 1° settembre 2024

Castello Volante – CORIGLIANO D’OTRANTO

– ore 21.00

SELVAGGIA LUCARELLI presenta il libro “Il vaso di pandoro” (PaperFIRST)

Dialoga con l’autrice DANIELE PRATOLINI

Lunedì 2 settembre 2024

Palazzo Marchesale – GALATONE

– ore 21.00

SELVAGGIA LUCARELLI presenta il libro “Il vaso di pandoro” (PaperFIRST)

Dialoga con l’autrice MARCO CATALDO e VALERIA DE VITIS

Mercoledì 4 settembre 2024

Palazzo De Gualtieris – CASTRIGNANO DEI GRECI

– ore 21.00

FABIO CANINO presenta il libro “RaffaBook. Più che un libro, uno show del sabato sera” (Mondadori Electa)

Dialoga con l’autore ELEONORA LEILA MOSCARA

* * * EVENTO SPECIALE * * *

Giovedì 5 settembre 2024

El Barrio Verde – ALEZIO

– ore 20.00

FABIO CANINO presenta il libro “RaffaBook. Più che un libro, uno show del sabato sera” (Mondadori Electa)

Dialoga con l’autore VALERIA BLANCO

Domenica 8 settembre 2024

Piazzetta Sant’Antonio – NARDÒ

– ore 20.30

FRANCESCA FIALDINI presenta il libro “Nella tana del coniglio” (Rai Libri)

Lunedì 9 settembre 2024

Piazza del Popolo – SPECCHIA

– ore 20.30

MARIA PIA ROMANO presenta il libro “Controluce” (Besa)

Dialoga con l’autrice LUANA PRONTERA

– ore 21.30

FRANCESCA FIALDINI presenta il libro “Nella tana del coniglio” (Rai Libri)

Martedì 10 settembre 2024

Palazzo De Gualtieris – CASTRIGNANO DEI GRECI

– ore 21.00

CLIO EVANS e LELE SPEDICATO presenta il libro “Destini” (Mondadori)

Dialoga con gli autori AZZURRA DE RAZZA

Mercoledì 11 settembre 2024

Piazzetta Ss. Annunziata – ARADEO

– ore 20.30

CARLOTTA VAGNOLI presenta il libro “Animali notturni” (Einaudi)

Dialoga con l’autrice ELEONORA TRICARICO

– ore 21.30

VITTORIA SCHISANO presenta il libro “Siamo stelle che brillano” (La Corte Editore)

Dialoga con l’autrice LEDA CESARI

Lunedì 16 settembre 2024

Teatro Garibaldi – GALLIPOLI

– ore 20.30

ANDREA DONAERA presenta il libro “La colpa è mia” (Bompiani)

Dialoga con l’autore MARGHERITA MACRÌ

– ore 21.30

ANTONELLA LATTANZI presenta il libro “Cose che non si raccontano” (Einaudi)

Dialoga con l’autrice ELEONORA TRICARICO

Martedì 17 settembre 2024

Teatro Garibaldi – GALLIPOLI

– ore 20.30

LUIGI DE LUCA presenta il libro “La cultura non basta. Contro l’industria della cultura” (Edizioni dell’Asino)

Dialoga con l’autore EUGENIO CHETTA

– ore 21.30

NICOLA LAGIOIA nella lectio “Presto saprò chi sono. Una lezione sull’arte di raccontare storie attraverso la letteratura, da Omero ai giorni nostri”.

Venerdì 27 settembre 2024

Sala Coppola – GALLIPOLI

ore 20.00

ANDREA PIVA presenta il libro “La ragazza eterna” (Bompiani)

Dialoga con l’autore VALERIA BLANCO

ore 21.00

LEONARDO PATRIGNANI presenta il libro “La cattedrale di sabbia” (Mondadori)

Dialoga con l’autore ANDREA DONAERA

AUTORI IN VIA DI DEFINIZIONE

Settembre: LUCA TELESE presenta il libro “Opposizione. L’ultima battaglia di Enrico Berlinguer” (Solferino) a GALLIPOLI