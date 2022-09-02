Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 13. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

Nella notte si sono registrate precipitazioni consistenti su alcune zone del foggiano. Il livello della pioggia ha superato i 20 millimetri a Vico del Gargano, ad esempio.