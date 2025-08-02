Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 di domani, 3 agosto, per dodici ore. “Su Puglia settentrionale sono previste precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale con quantitativi cumulati da deboli a moderati, più persistenti sui settori adriatici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività

elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Su Puglia centrale, sono previste precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati deboli.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.