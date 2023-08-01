Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Tutti in scena a Mola di Bari nel nome di Enzo Del Re . Torna – nell’Arena del Castello di Mola di Bari, per la quinta edizione – la musica di Enzo Del Re.

Il 5 agosto, per MAUL – Molese Anarchico Uomo Libero, si terrà il concerto/tributo al “cantaprotestautore” morto a Mola di Bari il 6 giugno del 2011.

“MAUL. Omaggio ad Enzo Del Re” è promosso da Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione e Teatro Pubblico Pugliese a valere su fondi Por Puglia Fesr-Fse 2014/2020 – Asse VI azione 6.8 – “Palinsesto PP-TPP Puglia – Riscopri la meraviglia 2023” in collaborazione con il Comune di Mola di Bari.

È un progetto in continua evoluzione dell’associazione culturale ETRA E.T.S. presieduta da Luciano Perrone coordinatore generale del progetto, e della Libreria Culture Club Cafè.

La direzione artistica è affidata a Timisoara Pinto, quella organizzativa a Luciano Perrone e Michele Campanella. Il coordinamento territoriale a Domenico Sparno.

Da anni “MAUL. Omaggio ad Enzo Del Re” custodisce e rinnova la memoria del cantautore, quest’anno anche attraverso il manifesto di Testi Manifesti, il progetto di Marco Petrucci che trasforma frasi emblematiche della cultura pop, citazioni musicali, cinematografiche, di attualità e politica in manifesti d’autore.

“Da tànde anne/cu timbe/da sàupe e da sótte/ Iê tutta na lótte” è la frase di Enzo Del Re scelta da Testi Manifesti per il suo omaggio grafico all’ “ultimo cantastorie di Mola di Bari”. Il logo di MAUL è dell’illustratrice pugliese Mariagrazia Proietto.

Novità di quest’anno è il “Premio Enzo Del Re” che completa il progetto avviato cinque anni fa e che quest’anno, per la prima edizione, verrà consegnato a Vinicio Capossela , il cantautore che con la sua opera ha incarnato i valori di Del Re, l’originalità, la ricerca sul suono, la capacità di cantare il lavoro e i diritti umani e civili, la sua totale dedizione a una causa, tra rigore ritmico e caustica ironia. Vinicio Capossela è da sempre vicino ad Enzo Del Re, alla sua storia di uomo e cantastorie di “canzoni urgenti”, è colui che ha valorizzato il percorso artistico di Del Re e che ha generosamente condiviso più volte il palco con lui, regalandogli, negli ultimi anni della sua vita, quel riconoscimento che gli era stato a lungo negato.

Il Premio è stato realizzato dall’artista pugliese Nicola Genco, manualmente, con materiali poveri come il ferro e il vetro. “Raffigura una scala per raggiungere vette, una scala per gridare dall’alto, una scala per vedere lontano e una piccola, consumata sedia per i rintocchi secchi delle mani di Del Re. Il basco rosso è Enzo, e la sua presenza sempre viva è una scheggia di vetro che rappresenta appieno il suo carattere, trasparente, sincero, ma anche duro, spigoloso, tagliente proprio come i suoi canti”.

Con la direzione artistica di Timisoara Pinto, anche autrice per la casa editrice Squi[libri] del libro “Lavorare con lentezza, Enzo Del Re il corpofonista”, Mola di Bari torna ad essere il centro della musica d’autore . Anche quest’anno, infatti, sono tanti gli artisti che si alterneranno sul palco e che daranno corpo e suono alla musica di Del Re.

Da Barcellona gli Ual·la! il duo virtuoso composto da Modesto Lai e Alba Rubió. Unici nel loro genere, diventati virali sui social network con i loro video e il loro modo unico di intendere la tablemusic.

Con loro Cristiana Verardo, vincitrice del Premio Bianca d’Aponte 2019, reduce da un tour internazionale, vincitrice di Musicultura 2023 e protagonista di “Tonica” su RAI2.

A seguire Paolo Daniele e la sua armonica a bocca, molese, compositore, concertista e polistrumentista.

Sul palco anche i Tarantati Rotanti di Antonio Infantino con Agotrance, al secolo Agostino Cortese, collaboratore storico di Infantino, l’indimenticabile compagno di viaggio, il suo più caro amico, maestro di musica, di pensiero e di vita.

Ogni artista interpreterà a modo proprio le canzoni che hanno raccontato la Puglia, il disagio, le lotte, gli sconfitti e i resistenti.

L’edizione 2023 è dedicata a Rodolfo Vaccarelli, fondatore del progetto insieme con la Libreria Cultura Club Cafè e da poco scomparso.

Sarà presente, nel corso della serata, un punto informativo del Centro antiviolenza dell’ambito di Mola di Bari “Il Melograno”, gestito dalla Cooperativa Medihospes.