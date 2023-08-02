Bari oggi codice giallo, domani arancione per le ondate di calore. La situazione della Puglia è sintetizzata da quella del capoluogo. Da domani a sabato in Italia, iniziando dal nord, si prospetta l’area ciclonica Circe con un brusco abbassamento delle temperature, temporali e nubifragi, violente grandinate e vento forte.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)

** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)