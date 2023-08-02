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3 Maggio 2026
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Caldo: oggi Bari codice giallo, domani arancione Previsioni: Italia verso la fine settimana con il ciclone Circe con temperature giù, temporali, grandine e vento forte

2 Agosto 2023
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Bari oggi codice giallo, domani arancione per le ondate di calore. La situazione della Puglia è sintetizzata da quella del capoluogo. Da domani a sabato in Italia, iniziando dal nord, si prospetta l’area ciclonica Circe con un brusco abbassamento delle temperature, temporali e nubifragi, violente grandinate e vento forte.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Citta’ 01/08/2023 02/08/2023 03/08/2023
.ANCONA Livello2 Livello1 Livello1
.BARI Livello1 Livello1 Livello2
.BOLOGNA Livello1 Livello1 Livello2
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello0
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello2 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello0 Livello0 Livello0
.CIVITAVECCHIA Livello0 Livello0 Livello0
.FIRENZE Livello0 Livello0 Livello1
.FROSINONE Livello1 Livello1 Livello1
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello1 Livello1 Livello2
.MESSINA Livello0 Livello0 Livello0
.MILANO Livello0 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello0
.PALERMO Livello1 Livello2 Livello2
.PERUGIA Livello1 Livello1 Livello1
.PESCARA Livello1 Livello1 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello0 Livello0 Livello0
.RIETI Livello0 Livello0 Livello1
.ROMA Livello1 Livello1 Livello1
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello0 Livello0 Livello0
.VENEZIA Livello0 Livello0 Livello0
.VERONA Livello0 Livello0 Livello0
.VITERBO Livello0 Livello0 Livello0

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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