Bari oggi codice giallo, domani arancione per le ondate di calore. La situazione della Puglia è sintetizzata da quella del capoluogo. Da domani a sabato in Italia, iniziando dal nord, si prospetta l’area ciclonica Circe con un brusco abbassamento delle temperature, temporali e nubifragi, violente grandinate e vento forte.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
|Citta’
|01/08/2023
|02/08/2023
|03/08/2023
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)