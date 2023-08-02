Alle 9 ora italiana l’Italia affronta il Sudafrica nella partita conclusiva del primo turno nel campionato del mondo di calcio femminile, in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno necessità di un pareggio almeno per essere promosse al secondo turno.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Sono stati presentati in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline, comprese quelle del paraciclismo.
La Federazione Ciclistica Italiana sarà presente all’evento con oltre 150 atleti (153) e in oltre 100 gare, per una trasferta che si annuncia impegnativa dal punto di vista sportivo e logistico. Tra i primi titoli che verranno assegnati sono quelli Downhill, il 4 agosto, nella località di Fort Williams, con le categorie juniores. La mattina del 3 agosto comincia il torneo della pista, con le qualifiche dell’inseguimento a squadre maschile, nel quale l’Italia correrà per i titoli e il ranking olimpico. Obiettivo ripetere quanto realizzato lo scorso anno con ben 4 titoli conquistati. Il torneo strada parte il 5 agosto con le prove in linea juniores e si concluderà il 13 agosto con la prova Donne Elite. Il 6 agosto, oltre alla prova in linea elite, si assegneranno anche i titoli marathon, primi appuntamenti del MTB in località Tweed Valley (il 12 agosto le prove XCO per elite). Di scena, come ricordato, anche il paraciclismo, con il torneo di pista in contemporanea con il ciclismo, e cronometro e strada, dal 9 al 13 agosto in località Dumfries & Galloway. Il settore paraciclismo lo scorso anno ha portato in dote ben sei titoli mondiali. Il 12 e 13 agosto si terranno le gare del BMX Race, disciplina olimpica, così come il Freestyle (titolo assegnato il 6 agosto).
I CT Daniele Bennati, Marco Velo e Paolo Sangalli, in occasione della conferenza stampa alla presenza delle massime autorità federali, del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e della regione Toscana Eugenio Giani, del presidente di IP Ugo Brachetti Peretti e ospite d’onore Vincenzo Nibali, hanno ufficializzato i nominativi della squadra Elite e Crono in gara dal 6 agosto.
L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per presentare due nuovi partner federali che accompagneranno la Federazione nei prossimi anni e che hanno scelto di essere vicino alle nostre Nazionali già in questo importante impegno iridato.
“Ringrazio la Regione Puglia e IP per il sostegno che hanno deciso di darci – ha ricordato nel suo intervento il presidente Dagnoni – in un momento così importante e decisivo per la stagione. In dieci giorni i nostri atleti cercheranno di raggiungere il risultato che vale una carriera. Si tratta del passaggio più importante della stagione per molti di loro e sono certo che ce la metteranno tutta per confermare il nostro Paese ai vertici del movimento. Questi mondiali assumono un valore particolare anche perché fondamentali in ottica olimpica, sia per i ranking internazionali che dal punto di vista della ricerca e dei materiali. Per questo motivo ci tengo a ringraziare anche i tanti partner tecnici che in questi mesi si stanno impegnando a fondo per mettere i nostri atleti nelle condizioni di ben figurare. Insieme rappresentiamo l’Italia nel mondo e questo è un ulteriore motivo di orgoglio e sprone a mettere tutto il nostro impegno per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati.”
Alla conferenza stampa è intervenuto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano: “Quel #WeAreInPuglia sulla maglia della nazionale italiana è il segno di quanto la Puglia si senta parte di una storia e quanto la nostra regione punti sul turismo in bicicletta per il suo futuro. Una storia bellissima che passa dai legami costruiti tra Regione Puglia e Federazione ciclistica in tanti anni di lavoro. Un vissuto che riporta la mia mente a tanti momenti significativi, ad esempio al 2009, quando è nata la prima scuola di ciclismo pugliese riconosciuta dalla Federazione Italiana, diventata poi un’eccellenza nazionale, grazie alla sinergia con il grande Franco Ballerini. La Puglia continua ad investire sulla creazione di percorsi ciclabili e cicloturistici, sposa pienamente la filosofia che accompagna questo grande sport, gioisce nel vedere tanti giovani appassionarsi alle due ruote e grandi campioni come Moser, Argentin, Fondriest, Bugno, Cipollini, Bettin, Ballan amare la nostra terra da vivere in bicicletta. Ringrazio il Presidente Cordiano Dagnoni, tutta la straordinaria squadra della FCI, la Regione Puglia, Pugliapromozione e Tommaso De Palma, che hanno reso possibile questa collaborazione. C’è un sentimento che passa dalla sintonia tra le persone e tra le istituzioni che ha messo in moto tutto questo”.
Nello specifico, le attività di brand per la Puglia, che si realizzeranno attraverso Pugliapromozione con l’Assessorato regionale al Turismo, comprenderanno oltre all’hashtag #WeAreInPuglia sulla maglia della Federazione Nazionale Ciclismo e, quindi, delle quadre nazionali categorie Elite/ Under 23/ Juniores strada sia maschili e che femminili, anche molto altro. Ci saranno la brandizzazione dei pullman e delle auto ammiraglie della squadra nazionale FCI categorie Elite/ Under 23/ Juniores strada sia Maschili e che femminili), della newsletter Federazione Nazionale Ciclismo, dei backdrop per le interviste. È importante evidenziare che, i Mondiali di ciclismo, si potranno seguire in tv su Rai Sport ed Eurosport, con un ulteriore valorizzazione del brand Puglia.
Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani: “Siamo particolarmente orgogliosi della presentazione della nazionale qui in Toscana, culla del ciclismo. Qui sono nati grandi campioni come Bartali e Magni, hanno costruito la loro carriera sportiva personaggi come Nibali e da qui partirà, il prossimo anno, il Tour de France. Ringrazio il presidente Dagnoni e tutta la Federazione per questa bella opportunità e auguro buona fortuna a tutti gli azzurri impegnati a Glasgow.
Il presidente di IP Ugo Brachetti Peretti ha detto: “IP è felice di accompagnare il ciclismo azzurro nella sua crescita. Quest’anno il nostro Gruppo compie 90 anni. Una lunga storia di impegno e passione, che ha dato energia alla mobilità degli italiani. Sostenere lo sport nazionale è sempre stato nelle nostre corde: quest’anno torneremo a farlo, partendo dal ciclismo, per raccontare insieme agli atleti i valori che ci guidano.”
Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana: “La Toscana è terra di cultura, di accoglienza, di turismo ed anche terra di sport, con tanti sportivi e atleti di livello mondiale. Ma ancora di più una terra ideale per fare ciclismo. E quando dico così penso non solo a questi sportivi eccezionali, che spero possano regalarci bei risultati in Scozia, penso alle migliaia di appassionati che incrociamo sulle nostre strade, ovunque.”
Convocati Mondiali Glasgow 2023
UOMINI STRADA
ELITE – CT DANIELE BENNATI
Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step
Filippo Baroncini – Lidl – Trek
Alberto Bettiol – EF Education – Easypost
Daniel Oss – Totalenergies
Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious
Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty
Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck
Matteo Trentin – Uae Team Emirates
Simone Velasco – Astana Qazaqstan
UNDER 23 – CT MARINO AMADORI
Francesco Busatto – Circus-Re Uz-Technord
Davide De Pretto – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior
Alessandro Romele – Velo Club SSD
Nicolò Buratti – Bahrain World Tour Cycling Team Spc
Lorenzo Milesi – Sms Cycling Bv
Dario Belletta – Team Jumbo-Visma Development Team
Alberto Bruttomesso – Cycling Team Friuli ASD
Giosuè Epis – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior
JUNIORES – CT DINO SALVOLDI
Andrea Bessega – ASD Rinascita Ormelle
Filippo Cettolin – ASD Rinascita Ormelle
Luca Giaimi – Team F.Lli Giorgi-ASD
Simone Gualdi – Scuola Ciclismo Cene ASD
Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD
DONNE STRADA – CT PAOLO SANGALLI
ELITE
Elisa Balsamo – Trek-Segafredo
Ilaria Sanguineti – Trek Segafredo
Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre/Uae Team
Elena Cecchini – G.S. Fiamme Azzurre/Team Sd Worx
Silvia Persico – Uae Team
Eleonora Gasparrini – Uae Team
Soraya Paladin – Canyon Sram Racing
Barbara Guarischi – Team Sd Worx
Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez
JUNIOR
Federica Venturelli – Team Valcar
Eleonora La Bella – ASD Vo2 Team Pink
Alice Bulegato – ASD Breganze Millenium
Sara Piffer – ASD Breganze Cicloclub96
Marta Pavesi – Team Valcar
CRONOMETRO – CT MARCO VELO
DONNE JUNIOR
Federica Venturelli – Team Valcar
Alice Toniolli – ASD Breganze Millenium
UOMINI JUNIOR
Giaimi Luca – Team F.Lli Giorgi-ASD
Davide Donati – Ciclistica Trevigliese ASD
U23 UOMINI
Lorenzo Milesi – Sms Cycling Bv
Bryan Olivo – Cycling Team Friuli
ÉLITE DONNE
Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez
Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls
ÉLITE UOMINI
Mattia Cattaneo – Quick Step
Filippo Ganna – Ineos Grenadier
MIXED TEAM RELAY – CT MARCO VELO
DONNE
Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez
Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre
Silvia Persico – Uae Team
Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls
UOMINI
Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior
Alberto Bettiol – Ef Education – Easypost
Mattia Cattaneo – Quick Step
Filippo Baroncini – Lidl-Trek
PISTA – CT MARCO VILLA
UOMINI ENDURANCE
Simone Consonni – Cofidis
Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD
Filippo Ganna – Ineos Grenadiers
Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre
Jonathan Milan – Bahrain-Victorious
Manlio Moro – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior
Michele Scartezzini – G.S. Fiamme Azzurre
Elia Viviani – Ineos Grenadiers
UOMINI SPRINTER
Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito
Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre/Arvedi Cycling ASD
Mattia Predomo – ASD Cycling Team C5
Danilo Napolitano – Federazione Ciclistica Italiana
DONNE ENDURANCE
Martina Alzini – Cofidis Women Team
Elisa Balsamo – Trek-Segafredo
Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro
Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre
Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro
Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro
Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre
Silvia Zanardi – Bepink-Golg
DONNE SPRINTER
Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito/Valcar
MTB – CT MIRKO CELESTINO
XCM UOMINI
Fabian Rabensteiner – Asd Easy Infinity
Samuele Porro – Asd Easy Infinity
Diego Rosa – Taddei Factory Team
Lorenzo Samparisi – Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes
Dario Cherchi – Cx Smp Team A.S.D.
Juri Ragnoli – A.S.D. Fm Bike Factory Team
XCM DONNE
Claudia Peretti – Olympia Factory Team
Sandra Mairhofer – A.S.D. Granbike Velo Club
XCO UOMINI ELITE
Luca Braidot – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team
Daniele Braidot – Cs Carabinieri Olympia Vittoria
Nadir Colledani – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team
Juri Zanotti – Team Bmc
XCO DONNE ELITE
Martina Berta – Centro Sportivo Esercito
Giada Specia – Wilier-Pirelli Factory Team Xco
Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito
Greta Seiwald – Team Rockrider
XCO UNDER 23 UOMINI
Cristian Bernardi – Trinx Factory Team
Emanuele Bocchio Vega – ASD Rock Bike Team
Matteo Siffredi – Scott Libarna Racing Team ASD
Andreas Emanuele Vittone – KTM Protek Elettrosystem
XCO UNDER 23 DONNE
Lucia Bramati – Trink Factory Team u23
Sara Cortinovis – Santa Cruz Rockshox Pro Team u23
XCO JUNIORES UOMINI
Gabriel Borre – KTM Protek Elettrosystem
Tommaso Bosio – Ciclistica Trevigliese
Matteo Ceschin – Lee Cougan MTB
Elian Paccagnella – Junior Team Sudtirol ASV
XCO JUNIORES DONNE
Marika Celestino – Scott Libarna Racing Team
Valentina Corvi – Trinx Factory Team
Elisa Lanfranchi – KTM Protek Elettrosystem
Giada Martinoli – Ju Green ASD Gorla Minore
TRIAL – CT ANGELO ROCCHETTI
ELITE
Lorenzo Castelnuovo – B.M.T. Valsassina Associazione Sportiva Dilettantistica
Marco Bonalda – Bmt Valsassina Motobase Mbros Scott
Diego Crescenzi – Acido Lattico Mtb Passo Corese ASD
Marco Nardinocchi – Mondobici
JUNIORES
Michel Negrini – Ass. Sportiva Dilettantistica V. C. Courmayeur Mont Blanc
Cristian Bursi – M.C. Lazzate Asd Sez.Biketrial
BMX FREESTYLE – CT FEDERICO VENTURA
Alessandro Barbero – A.S.D. Pro Bike Riding Team
DOWNHILL – CT SIMONE FABBRI
ELITE UOMINI
Loris Revelli – Canyon Collective Pirelli
Davide Palazzari – Asd After Skull
JUNIOR UOMINI
Christian Hauser – Union Mtb Team
ELITE DONNE
Veronika Widmann – A.S.Dilettantistica Bmx Team Alto Adige Südtirol
Gloria Scarsi – Team Canyon Collective (Cllctv) Dainese
Eleonora Farina – Ms Mondraker Team
JUNIOR DONNE
Clarissa Carzolio – Ancillotti Factory Team
BMX RACING – CT TOMMASO LUPI
ELITE
Martti Sciortino – Bmx Ciclistica Olgiatese A.S.D.
Giacomo Fantoni – Team Bmx Verona
Giacomo Gargaglia – Just Bmx Asd
UNDER 23
Marco Radaelli – Team Bmx Garlate
Leonardo Cantiero – Team Bmx Verona
Tommaso Gasparoli – Team Bmx Verona
Mattia Happacher – Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino
Francesca Cingolani – Montmelian Bmx
JUNIORES
Albert Groppo – Bmx Creazzo
Tommaso Frizzarin – Just Bmx
Alessandro Bielli – Bmx Ciclistica Olgiatese
PARACICLISMO PISTA – CT SILVANO PERUSINI
Marianna Agostini – Restart Sport Academy
Federico Andreoli – Restart Sport Academy
Elena Bissolati – Biesse – Carrera
Ilaria Brugnoli – Restart Sport Academy
Francesco Ceci – A.S.D. Piceno Cycling Team
Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu
Chiara Colombo – Comolake Team
Claudia Cretti – Team Equa
Alice Gasparini – Pink Wave
Stefano Meroni – Trivium ‑ Froggy Team
Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.
Andrea Tarlao – Team Equa
PARACICLISMO STRADA – CT PIERPAOLO ADDESI
Katia Aere – Trivium ‑ Froggy Team
Marianna Agostini – Restart Sport Academy
Roberta Amadeo – Bee And Bike
Federico Andreoli – Restart Sport Academy
Lorenzo Bernard – Team Equa
Riccardo Cadei – Team Equa
Simona Canipari – Active Team La Leonessa
Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu
Diego Colombari – Polisportiva Passo Asd Odv
Fabio Colombo – Comolake Team
Fabrizio Cornegliani – Team Equa
Davide Cortini – Restart Sport Academy
Giorgio Farroni – Natura E Sport
Alice Gasparini – Pink Wave
Christian Giagnoni – Active Team La Leonessa
Antonella Incristi – Trivium ‑ Froggy Team
Giancarlo Masini – Natura E Sport
Luca Mazzone – Circolo Canottieri Aniene
Federico Mestroni – Tigullio Handbike Team
Tiziano Monti – Restart Sport Academy
Luisa Pasini – Team Equa
Martino Pini – Team Equa
Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.
Davide Plebani – G.S. Fiamme Oro
Francesca Porcellato – G.C. Apre‑Olmedo
Angela Procida – Restart Sport Academy
Fabio Radrizzani – Tigullio Handbike Team
Omar Rizzato – Active Team La Leonessa
Giulia Ruffato – Restart Sport Academy
Andrea Tarlao – Team Equa
Mirko Testa – Active Team La Leonessa
Paolo Totò – Team Go Fast
Ana Maria Vitelaru – Team Equa
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