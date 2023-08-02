Alle 9 ora italiana l’Italia affronta il Sudafrica nella partita conclusiva del primo turno nel campionato del mondo di calcio femminile, in corso in Australia e Nuova Zelanda. Le azzurre hanno necessità di un pareggio almeno per essere promosse al secondo turno.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Sono stati presentati in una conferenza stampa presso il Circuito del Mugello, i Mondiali Glasgow 2023, i primi multievent della storia del ciclismo: dal 3 al 13 agosto verranno assegnate le maglie iridate di tutte le discipline, comprese quelle del paraciclismo.

La Federazione Ciclistica Italiana sarà presente all’evento con oltre 150 atleti (153) e in oltre 100 gare, per una trasferta che si annuncia impegnativa dal punto di vista sportivo e logistico. Tra i primi titoli che verranno assegnati sono quelli Downhill, il 4 agosto, nella località di Fort Williams, con le categorie juniores. La mattina del 3 agosto comincia il torneo della pista, con le qualifiche dell’inseguimento a squadre maschile, nel quale l’Italia correrà per i titoli e il ranking olimpico. Obiettivo ripetere quanto realizzato lo scorso anno con ben 4 titoli conquistati. Il torneo strada parte il 5 agosto con le prove in linea juniores e si concluderà il 13 agosto con la prova Donne Elite. Il 6 agosto, oltre alla prova in linea elite, si assegneranno anche i titoli marathon, primi appuntamenti del MTB in località Tweed Valley (il 12 agosto le prove XCO per elite). Di scena, come ricordato, anche il paraciclismo, con il torneo di pista in contemporanea con il ciclismo, e cronometro e strada, dal 9 al 13 agosto in località Dumfries & Galloway. Il settore paraciclismo lo scorso anno ha portato in dote ben sei titoli mondiali. Il 12 e 13 agosto si terranno le gare del BMX Race, disciplina olimpica, così come il Freestyle (titolo assegnato il 6 agosto).

I CT Daniele Bennati, Marco Velo e Paolo Sangalli, in occasione della conferenza stampa alla presenza delle massime autorità federali, del presidente della regione Puglia Michele Emiliano e della regione Toscana Eugenio Giani, del presidente di IP Ugo Brachetti Peretti e ospite d’onore Vincenzo Nibali, hanno ufficializzato i nominativi della squadra Elite e Crono in gara dal 6 agosto.

L’incontro di oggi è stata anche l’occasione per presentare due nuovi partner federali che accompagneranno la Federazione nei prossimi anni e che hanno scelto di essere vicino alle nostre Nazionali già in questo importante impegno iridato.

“Ringrazio la Regione Puglia e IP per il sostegno che hanno deciso di darci – ha ricordato nel suo intervento il presidente Dagnoni – in un momento così importante e decisivo per la stagione. In dieci giorni i nostri atleti cercheranno di raggiungere il risultato che vale una carriera. Si tratta del passaggio più importante della stagione per molti di loro e sono certo che ce la metteranno tutta per confermare il nostro Paese ai vertici del movimento. Questi mondiali assumono un valore particolare anche perché fondamentali in ottica olimpica, sia per i ranking internazionali che dal punto di vista della ricerca e dei materiali. Per questo motivo ci tengo a ringraziare anche i tanti partner tecnici che in questi mesi si stanno impegnando a fondo per mettere i nostri atleti nelle condizioni di ben figurare. Insieme rappresentiamo l’Italia nel mondo e questo è un ulteriore motivo di orgoglio e sprone a mettere tutto il nostro impegno per raggiungere i risultati che ci siamo prefissati.”

Alla conferenza stampa è intervenuto il presidente della regione Puglia Michele Emiliano: “Quel #WeAreInPuglia sulla maglia della nazionale italiana è il segno di quanto la Puglia si senta parte di una storia e quanto la nostra regione punti sul turismo in bicicletta per il suo futuro. Una storia bellissima che passa dai legami costruiti tra Regione Puglia e Federazione ciclistica in tanti anni di lavoro. Un vissuto che riporta la mia mente a tanti momenti significativi, ad esempio al 2009, quando è nata la prima scuola di ciclismo pugliese riconosciuta dalla Federazione Italiana, diventata poi un’eccellenza nazionale, grazie alla sinergia con il grande Franco Ballerini. La Puglia continua ad investire sulla creazione di percorsi ciclabili e cicloturistici, sposa pienamente la filosofia che accompagna questo grande sport, gioisce nel vedere tanti giovani appassionarsi alle due ruote e grandi campioni come Moser, Argentin, Fondriest, Bugno, Cipollini, Bettin, Ballan amare la nostra terra da vivere in bicicletta. Ringrazio il Presidente Cordiano Dagnoni, tutta la straordinaria squadra della FCI, la Regione Puglia, Pugliapromozione e Tommaso De Palma, che hanno reso possibile questa collaborazione. C’è un sentimento che passa dalla sintonia tra le persone e tra le istituzioni che ha messo in moto tutto questo”.

Nello specifico, le attività di brand per la Puglia, che si realizzeranno attraverso Pugliapromozione con l’Assessorato regionale al Turismo, comprenderanno oltre all’hashtag #WeAreInPuglia sulla maglia della Federazione Nazionale Ciclismo e, quindi, delle quadre nazionali categorie Elite/ Under 23/ Juniores strada sia maschili e che femminili, anche molto altro. Ci saranno la brandizzazione dei pullman e delle auto ammiraglie della squadra nazionale FCI categorie Elite/ Under 23/ Juniores strada sia Maschili e che femminili), della newsletter Federazione Nazionale Ciclismo, dei backdrop per le interviste. È importante evidenziare che, i Mondiali di ciclismo, si potranno seguire in tv su Rai Sport ed Eurosport, con un ulteriore valorizzazione del brand Puglia.

Il presidente della regione Toscana Eugenio Giani: “Siamo particolarmente orgogliosi della presentazione della nazionale qui in Toscana, culla del ciclismo. Qui sono nati grandi campioni come Bartali e Magni, hanno costruito la loro carriera sportiva personaggi come Nibali e da qui partirà, il prossimo anno, il Tour de France. Ringrazio il presidente Dagnoni e tutta la Federazione per questa bella opportunità e auguro buona fortuna a tutti gli azzurri impegnati a Glasgow.

Il presidente di IP Ugo Brachetti Peretti ha detto: “IP è felice di accompagnare il ciclismo azzurro nella sua crescita. Quest’anno il nostro Gruppo compie 90 anni. Una lunga storia di impegno e passione, che ha dato energia alla mobilità degli italiani. Sostenere lo sport nazionale è sempre stato nelle nostre corde: quest’anno torneremo a farlo, partendo dal ciclismo, per raccontare insieme agli atleti i valori che ci guidano.”

Antonio Mazzeo presidente del Consiglio regionale della Toscana: “La Toscana è terra di cultura, di accoglienza, di turismo ed anche terra di sport, con tanti sportivi e atleti di livello mondiale. Ma ancora di più una terra ideale per fare ciclismo. E quando dico così penso non solo a questi sportivi eccezionali, che spero possano regalarci bei risultati in Scozia, penso alle migliaia di appassionati che incrociamo sulle nostre strade, ovunque.”

Convocati Mondiali Glasgow 2023

UOMINI STRADA

ELITE – CT DANIELE BENNATI

Andrea Bagioli – Soudal-Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl – Trek

Alberto Bettiol – EF Education – Easypost

Daniel Oss – Totalenergies

Andrea Pasqualon – Bahrain Victorious

Lorenzo Rota – Intermarché – Circus – Wanty

Kristian Sbaragli – Alpecin-Deceuninck

Matteo Trentin – Uae Team Emirates

Simone Velasco – Astana Qazaqstan

UNDER 23 – CT MARINO AMADORI

Francesco Busatto – Circus-Re Uz-Technord

Davide De Pretto – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Alessandro Romele – Velo Club SSD

Nicolò Buratti – Bahrain World Tour Cycling Team Spc

Lorenzo Milesi – Sms Cycling Bv

Dario Belletta – Team Jumbo-Visma Development Team

Alberto Bruttomesso – Cycling Team Friuli ASD

Giosuè Epis – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

JUNIORES – CT DINO SALVOLDI

Andrea Bessega – ASD Rinascita Ormelle

Filippo Cettolin – ASD Rinascita Ormelle

Luca Giaimi – Team F.Lli Giorgi-ASD

Simone Gualdi – Scuola Ciclismo Cene ASD

Juan David Sierra – Ciclistica Biringhello ASD

DONNE STRADA – CT PAOLO SANGALLI

ELITE

Elisa Balsamo – Trek-Segafredo

Ilaria Sanguineti – Trek Segafredo

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre/Uae Team

Elena Cecchini – G.S. Fiamme Azzurre/Team Sd Worx

Silvia Persico – Uae Team

Eleonora Gasparrini – Uae Team

Soraya Paladin – Canyon Sram Racing

Barbara Guarischi – Team Sd Worx

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

JUNIOR

Federica Venturelli – Team Valcar

Eleonora La Bella – ASD Vo2 Team Pink

Alice Bulegato – ASD Breganze Millenium

Sara Piffer – ASD Breganze Cicloclub96

Marta Pavesi – Team Valcar

CRONOMETRO – CT MARCO VELO

DONNE JUNIOR

Federica Venturelli – Team Valcar

Alice Toniolli – ASD Breganze Millenium

UOMINI JUNIOR

Giaimi Luca – Team F.Lli Giorgi-ASD

Davide Donati – Ciclistica Trevigliese ASD

U23 UOMINI

Lorenzo Milesi – Sms Cycling Bv

Bryan Olivo – Cycling Team Friuli

ÉLITE DONNE

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls

ÉLITE UOMINI

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Ganna – Ineos Grenadier

MIXED TEAM RELAY – CT MARCO VELO

DONNE

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro/Fdj-Suez

Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre

Silvia Persico – Uae Team

Alessia Vigilia – Gruppo Sportivo Top Girls

UOMINI

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Alberto Bettiol – Ef Education – Easypost

Mattia Cattaneo – Quick Step

Filippo Baroncini – Lidl-Trek

PISTA – CT MARCO VILLA

UOMINI ENDURANCE

Simone Consonni – Cofidis

Niccolò Galli – Arvedi Cycling ASD

Filippo Ganna – Ineos Grenadiers

Francesco Lamon – G.S. Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain-Victorious

Manlio Moro – ASD Zalf Euromobil Desiree Fior

Michele Scartezzini – G.S. Fiamme Azzurre

Elia Viviani – Ineos Grenadiers

UOMINI SPRINTER

Matteo Bianchi – Centro Sportivo Esercito

Stefano Moro – G.S. Fiamme Azzurre/Arvedi Cycling ASD

Mattia Predomo – ASD Cycling Team C5

Danilo Napolitano – Federazione Ciclistica Italiana

DONNE ENDURANCE

Martina Alzini – Cofidis Women Team

Elisa Balsamo – Trek-Segafredo

Rachele Barbieri – G.S. Fiamme Oro

Chiara Consonni – G.S. Fiamme Azzurre

Vittoria Guazzini – G.S. Fiamme Oro

Martina Fidanza – G.S. Fiamme Oro

Letizia Paternoster – G.S. Fiamme Azzurre

Silvia Zanardi – Bepink-Golg

DONNE SPRINTER

Miriam Vece – Centro Sportivo Esercito/Valcar

MTB – CT MIRKO CELESTINO

XCM UOMINI

Fabian Rabensteiner – Asd Easy Infinity

Samuele Porro – Asd Easy Infinity

Diego Rosa – Taddei Factory Team

Lorenzo Samparisi – Ktm Alchemist Powered Brenta Brakes

Dario Cherchi – Cx Smp Team A.S.D.

Juri Ragnoli – A.S.D. Fm Bike Factory Team

XCM DONNE

Claudia Peretti – Olympia Factory Team

Sandra Mairhofer – A.S.D. Granbike Velo Club

XCO UOMINI ELITE

Luca Braidot – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Daniele Braidot – Cs Carabinieri Olympia Vittoria

Nadir Colledani – Santa Cruz Fsa Mtb Pro Team

Juri Zanotti – Team Bmc

XCO DONNE ELITE

Martina Berta – Centro Sportivo Esercito

Giada Specia – Wilier-Pirelli Factory Team Xco

Chiara Teocchi – Centro Sportivo Esercito

Greta Seiwald – Team Rockrider

XCO UNDER 23 UOMINI

Cristian Bernardi – Trinx Factory Team

Emanuele Bocchio Vega – ASD Rock Bike Team

Matteo Siffredi – Scott Libarna Racing Team ASD

Andreas Emanuele Vittone – KTM Protek Elettrosystem

XCO UNDER 23 DONNE

Lucia Bramati – Trink Factory Team u23

Sara Cortinovis – Santa Cruz Rockshox Pro Team u23

XCO JUNIORES UOMINI

Gabriel Borre – KTM Protek Elettrosystem

Tommaso Bosio – Ciclistica Trevigliese

Matteo Ceschin – Lee Cougan MTB

Elian Paccagnella – Junior Team Sudtirol ASV

XCO JUNIORES DONNE

Marika Celestino – Scott Libarna Racing Team

Valentina Corvi – Trinx Factory Team

Elisa Lanfranchi – KTM Protek Elettrosystem

Giada Martinoli – Ju Green ASD Gorla Minore

TRIAL – CT ANGELO ROCCHETTI

ELITE

Lorenzo Castelnuovo – B.M.T. Valsassina Associazione Sportiva Dilettantistica

Marco Bonalda – Bmt Valsassina Motobase Mbros Scott

Diego Crescenzi – Acido Lattico Mtb Passo Corese ASD

Marco Nardinocchi – Mondobici

JUNIORES

Michel Negrini – Ass. Sportiva Dilettantistica V. C. Courmayeur Mont Blanc

Cristian Bursi – M.C. Lazzate Asd Sez.Biketrial

BMX FREESTYLE – CT FEDERICO VENTURA

Alessandro Barbero – A.S.D. Pro Bike Riding Team

DOWNHILL – CT SIMONE FABBRI

ELITE UOMINI

Loris Revelli – Canyon Collective Pirelli

Davide Palazzari – Asd After Skull

JUNIOR UOMINI

Christian Hauser – Union Mtb Team

ELITE DONNE

Veronika Widmann – A.S.Dilettantistica Bmx Team Alto Adige Südtirol

Gloria Scarsi – Team Canyon Collective (Cllctv) Dainese

Eleonora Farina – Ms Mondraker Team

JUNIOR DONNE

Clarissa Carzolio – Ancillotti Factory Team

BMX RACING – CT TOMMASO LUPI

ELITE

Martti Sciortino – Bmx Ciclistica Olgiatese A.S.D.

Giacomo Fantoni – Team Bmx Verona

Giacomo Gargaglia – Just Bmx Asd

UNDER 23

Marco Radaelli – Team Bmx Garlate

Leonardo Cantiero – Team Bmx Verona

Tommaso Gasparoli – Team Bmx Verona

Mattia Happacher – Campana Imballaggi Geo&Tex Trentino

Francesca Cingolani – Montmelian Bmx

JUNIORES

Albert Groppo – Bmx Creazzo

Tommaso Frizzarin – Just Bmx

Alessandro Bielli – Bmx Ciclistica Olgiatese

PARACICLISMO PISTA – CT SILVANO PERUSINI

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Elena Bissolati – Biesse – Carrera

Ilaria Brugnoli – Restart Sport Academy

Francesco Ceci – A.S.D. Piceno Cycling Team

Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu

Chiara Colombo – Comolake Team

Claudia Cretti – Team Equa

Alice Gasparini – Pink Wave

Stefano Meroni – Trivium ‑ Froggy Team

Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.

Andrea Tarlao – Team Equa

PARACICLISMO STRADA – CT PIERPAOLO ADDESI

Katia Aere – Trivium ‑ Froggy Team

Marianna Agostini – Restart Sport Academy

Roberta Amadeo – Bee And Bike

Federico Andreoli – Restart Sport Academy

Lorenzo Bernard – Team Equa

Riccardo Cadei – Team Equa

Simona Canipari – Active Team La Leonessa

Luca Chiesa – Mg.K Vis‑Dal Colle‑Reartu

Diego Colombari – Polisportiva Passo Asd Odv

Fabio Colombo – Comolake Team

Fabrizio Cornegliani – Team Equa

Davide Cortini – Restart Sport Academy

Giorgio Farroni – Natura E Sport

Alice Gasparini – Pink Wave

Christian Giagnoni – Active Team La Leonessa

Antonella Incristi – Trivium ‑ Froggy Team

Giancarlo Masini – Natura E Sport

Luca Mazzone – Circolo Canottieri Aniene

Federico Mestroni – Tigullio Handbike Team

Tiziano Monti – Restart Sport Academy

Luisa Pasini – Team Equa

Martino Pini – Team Equa

Michele Pittacolo – Pittabike A.S.D.

Davide Plebani – G.S. Fiamme Oro

Francesca Porcellato – G.C. Apre‑Olmedo

Angela Procida – Restart Sport Academy

Fabio Radrizzani – Tigullio Handbike Team

Omar Rizzato – Active Team La Leonessa

Giulia Ruffato – Restart Sport Academy

Andrea Tarlao – Team Equa

Mirko Testa – Active Team La Leonessa

Paolo Totò – Team Go Fast

Ana Maria Vitelaru – Team Equa

Qui il calendario completo e tutte le info tecniche