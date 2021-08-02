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Gravina in Puglia, incendio: Difesa Grande brucia da cinque giorni. Mille ettari di vegetazione in fumo Nelle ultime ore roghi in varie parti della regione

2 Agosto 2021
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È il quinto giorno dell’incendio che a Gravina in Puglia distrugge il bosco di Difesa Grande. La foto è stata diffusa dal sindaco Alesio Valente che, al pari di vigili del fuoco e volontari, ha trascorso un’altra notte nell’opera di tentativo di spegnimento del rogo. Fra terreni privati e bosco circa mille ettari di vegetazione in fumo. Oggi l’arrivo di squadre dei pompieri dall’Emilia Romagna per supportare i colleghi pugliesi.

Non l’unico in Puglia. Da Minervino Murge a Serra capriola al litorale brindisino al Salento leccese, molti roghi nelle ultimeore.

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