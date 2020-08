Di seguito un comunicato diffuso da gruppo Norba:

Dopo lo strepitoso successo televisivo della prima puntata, il Radionorba Vodafone Battiti Live torna in tv per la seconda puntata. Domenica 2 agosto, sarà in onda su Telenorba, Radionorba e Radionorba Tv, e lunedì 3 agosto su Italia 1. Battiti, lo ricordiamo, è il primo evento a riportare la musica live in televisione ed unico appuntamento tv dell’estate musicale italiane. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #battitilivetogether.