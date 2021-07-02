L’autista di un bus delle Sud Est è stato aggredito da un uomo alla fermata di Palmariggi, lungo la tratta Maglie-Lecce. Dalle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine è emerso che l’aggressore avrebbe provato a salire sul bus senza biglietto e avrebbe poi sfogato la sua rabbia davanti al diniego dell’autista. Quest’ultimo è stato agguerrito con calci e pugni e minacciato con una mazza di ferro che poi l’uomo ha usato per danneggiare il bus. Nella colluttazione l’autista è riuscito a chiudersi nel bus e a chiamare i carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari de118 che hanno portato l’autista in ospedale.

Ancora una volta siamo costretti a commentare un’aggressione ai danni di un conducente di un mezzo di trasporto pubblico, dicono la segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi, e il segretario provinciale della Filt Cgil Lecce, Fabrizio Giordano. Il segretario generale della Filt Puglia, Giuseppe Guagnano, si rivolge all’azienda affinché potenzi i controlli a bordo ed alle fermate. Non è possibile che gli autisti siano lasciati soli. (leccesette.it)