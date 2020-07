Di seguito un comunicato diffuso da Kyma Amiu:

Pulizia approfondita dei giardini “Cassone”, area verde che si trova a ridosso di via De Amicis nel quartiere Tamburi.

Gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” sono intervenuti per restituire decoro all’area, molto frequentata dai cittadini della zona soprattutto nel periodo estivo. «La cura dei luoghi è una priorità per la nostra amministrazione – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci -, perché in questo modo ne preserviamo bellezza e fruibilità. Di fronte al decoro, i cittadini si sentono coinvolti e più propensi ad avere rispetto verso beni che appartengono a tutti».

Gli operatori di “Kyma Ambiente – Amiu” hanno effettuato l’igienizzazione del mercato di piazza Sicilia, quotidianamente frequentato da molti cittadini.

Si tratta di un intervento che rientra nel più ampio programma sollecitato direttamente dal sindaco Rinaldo Melucci, che ha chiesto maggiore attenzione alla società partecipata rispetto all’igiene delle aree mercatali, soprattutto con l’arrivo delle temperature più calde.