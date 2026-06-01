Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Filomeno Lafornara, già candidato sindaco di Martina Franca:

Mentre in Puglia si discute dell’aumento dell’addizionale IRPEF per coprire il disavanzo della sanità regionale, a Martina Franca emerge una vicenda che merita chiarimenti.

Il Comune ha realizzato un parcheggio con annesso locale, successivamente concesso in locazione. Da quanto risulta, il conduttore dell’immobile comunale non avrebbe pagato per anni i canoni di fitto e neppure i consumi idrici.

La situazione sarebbe diventata ancora più grave perché il Comune avrebbe persino perso una causa a causa della mancata registrazione del contratto di locazione. Registrazione che, secondo gli accordi, era posta a carico del fittuario, il quale però non vi avrebbe mai provveduto.

È legittimo chiedersi: possibile che un Ente pubblico conceda un proprio immobile, non incassi i canoni, non recuperi i consumi idrici e non controlli neppure che il contratto venga registrato?

In questo contesto, fa discutere la presenza del Sindaco all’inaugurazione di un bar oggetto di restyling, riconducibile alla stessa famiglia che avrebbe detenuto in locazione l’immobile comunale. Alla stessa inaugurazione era presente anche una consigliera di opposizione che, proprio in questi giorni, raccoglie firme contro l’aumento dell’IRPEF regionale.

Il tema non è l’inaugurazione di un’attività privata, ma la coerenza politica e amministrativa.

Il Sindaco dovrebbe chiarire quali somme il Comune deve ancora recuperare, quali azioni siano state intraprese e perché si sia arrivati a perdere una causa per la mancata registrazione del contratto.

Allo stesso modo, chi oggi si oppone all’aumento delle tasse dovrebbe dimostrare la stessa attenzione anche sulle vicende locali, soprattutto quando riguardano beni pubblici, canoni non riscossi e consumi rimasti insoluti.

I cittadini pagano tasse, tributi e bollette. È giusto che anche chi utilizza beni comunali paghi quanto dovuto.

Prima di chiedere altri sacrifici ai cittadini, la politica dovrebbe dimostrare di saper recuperare ciò che già spetta alla collettività.