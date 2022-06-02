Si è svolto lo scorso 25 maggio il Campionato Regionale Pugliese Scolastico (TSS) di Scacchi online.

Hanno partecipato 9 squadre maschili/miste (mf) e 4 femminili provenienti da tutta la Puglia.

La squadra maschile dell’Amedeo d’Aosta di Martina Franca si è classificata prima acquisendo il diritto di partecipare alla finale nazionale. La squadra era composta da 6 giocatori che si sono così classificati:

5° Luca Sanzone con 4,5 punti

7° Simone Semeraro con 4,5 punti

10° Riccardo Palladino con 4,0 punti

12° Alessio Dimarco con 4,0 punti

16° Davide Tagliente con 3,5 punti

19° Antonio Dilonardo con 3,5 punti

I giocatori partecipanti erano 51 e in 6 turni il massimo punteggio individuale era 6. Il punteggio di squadra (17 punti) per regolamento era costituito dalla somma dei 4 migliori risultati individuali dei giocatori della stessa squadra.

La squadra femminile dell’Amedeo d’Aosta si è classificata seconda nella classifica femminile.

La squadra era composta da 4 giocatrici che si sono così classificate:

2° Roberta Castellana con 4,0 punti

6° Maria Alò con 3,0 punti

11° Giorgia Russo con 2,0 punti

13° Giulia Molino con 2,0 punti

Le giocatrici partecipanti erano 18. Il punteggio di squadra 11 punti.

Le due squadre non hanno potuto giocare al primo turno per un problema tecnico. Nonostante tutto l’impegno e la forza di volontà hanno permesso di fare uno spettacolare recupero in salita, sorprendendo chi pensava non ci fossero più possibilità di vittoria per le due squadre.

I ragazzi e le ragazze sono state seguite dai professori Vincenza Chirulli e Davide Castagna e dagli istruttori Giovanni Carriero e Giuseppe Demita, con l’approvazione della dirigente Prof. Patianna e della Prof. Crocco.