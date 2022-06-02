rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Martina Franca | Gli studenti dell’Amedeo d’Aosta campioni regionali nel Trofeo Scacchi Scuola per la Puglia Il 31 maggio scorso la cerimonia di premiazione che ha visto gli studenti della scuola media martinelle vincitori del Torneo Scacchi Scuola regionale

2 Giugno 2022
thumbnail WhatsApp Image 2022 05 26 at 16.00.19

Si è svolto lo scorso 25 maggio il Campionato Regionale Pugliese Scolastico (TSS) di Scacchi online.

Hanno partecipato 9 squadre maschili/miste (mf) e 4 femminili provenienti da tutta la Puglia.

La squadra maschile dell’Amedeo d’Aosta di Martina Franca si è classificata prima acquisendo il diritto di partecipare alla finale nazionale. La squadra era composta da 6 giocatori che si sono così classificati:

5° Luca Sanzone con 4,5 punti

7° Simone Semeraro con 4,5 punti

10° Riccardo Palladino con 4,0 punti

12° Alessio Dimarco con 4,0 punti

16° Davide Tagliente con 3,5 punti

19° Antonio Dilonardo con 3,5 punti

I giocatori partecipanti erano 51 e in 6 turni il massimo punteggio individuale era 6. Il punteggio di squadra (17 punti) per regolamento era costituito dalla somma dei 4 migliori risultati individuali dei giocatori della stessa squadra. 

La squadra femminile dell’Amedeo d’Aosta si è classificata seconda nella classifica femminile.

La squadra era composta da 4 giocatrici che si sono così classificate:

2° Roberta Castellana con 4,0 punti

6° Maria Alò con 3,0 punti

11° Giorgia Russo con 2,0 punti

13° Giulia Molino con 2,0 punti

Le giocatrici partecipanti erano 18. Il punteggio di squadra 11 punti.

Le due squadre non hanno potuto giocare al primo turno per un problema tecnico. Nonostante tutto l’impegno e la forza di volontà hanno permesso di fare uno spettacolare recupero in salita, sorprendendo chi pensava non ci fossero più possibilità di vittoria per le due squadre.

I ragazzi e le ragazze sono state seguite dai professori Vincenza Chirulli  e Davide Castagna  e dagli istruttori Giovanni Carriero e Giuseppe Demita, con l’approvazione  della dirigente Prof. Patianna e della Prof. Crocco.

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20260501 010449

Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma

treno martina lecce binari maggiore contrasto

Da oggi FS Sud-est Subentra a Fse

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione