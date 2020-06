Tutti uniti idealmente ma Lega e gli altri fisicamente preponderanti in posti diversi.

Oggi il centrodestra ha manifestato in Puglia come nel resto d’Italia per.protestare contro le ritenute mancanze del governo. C’è anche molta pretattica elettorale di coalizione, innegabilmente: così accanto al leghista Altieri (designato dal suo movimento quale candidato alla presidenza della Regione Puglia) non c’è l’europarlamentare leghista Caroppo che non “vede” la scelta della Lega. Invece a Lecce è presente Raffaele Fitto, che Fratelli d’Italia sostiene quale candidato alla presidenza. Manifestazione anche a Taranto, presente fra gli altri l’ex deputato Chiarelli.