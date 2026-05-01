Di seguito il comunicato:

VIVA! Festival annuncia il programma completo per il decennale di uno dei festival più attesi della penisola, dal 31 luglio al 2 agosto nella splendida cornice di Locorotondo (BA), in Puglia. Quello di VIVA! Festival è un percorso fatto di atmosfere e suoni, sempre teso a ridefinire linguaggio e suoni: in questa edizione 2026, a dieci anni dalla nascita, porterà sul palco artisti che incarnano pienamente la visione sonora e culturale che da sempre anima la manifestazione. Dopo i primi nomi, POLO & PAN e DARKSIDE, entrambi in esclusiva nazionale, Birthh, Giorgio Poi, Prima stanza a destra, Overmono, il programma si arricchisce di nuovi protagonisti: okgiorgio, Eva Bloo, Estremo, la dj Sofia Kourtesis, Max Cooper.

Il 31 LUGLIO, insieme ai già annunciati Polo&Pan la Valle d’Itria accoglierà okgiorgio, Birthh e Giorgio Poi, Eva Bloo, tra i talenti più interessanti riconoscibili della scena contemporanea italiana.

Birthh, progetto di Alice Bisi, porta sul palco un universo sonoro intimo e stratificato, in cui elettronica, dream pop e ricerca emotiva si fondono in una narrazione personale e magnetica. La sua musica attraversa confini geografici e linguistici, dialogando con una dimensione internazionale senza perdere profondità e autenticità.

Giorgio Poi, con il suo stile sospeso tra cantautorato e sperimentazione, rappresenta invece una delle scritture più raffinate del panorama italiano. Le sue melodie oblique e i suoi testi evocativi costruiscono paesaggi sonori che si intrecciano perfettamente con l’atmosfera senza tempo della Valle. Il suono senza tempo di Polo&Pan, tra pop, house e il loro inconfondibile french touch, torna con “22:22”, pubblicato a marzo del 2025.

Insieme alla giovane talentuosa Eva Bloo, okgiorgio è uno dei nuovi, attesissimi nomi dell’edizione del 2026: un artista unico, che va oltre il concetto di dj set e di live set e che porterà il suo incredibile show in Puglia il 31 luglio.

Il 1 AGOSTO Prima Stanza a Destra, John Glacier, e Darkside (in esclusiva nazionale), Estremo, Sofia Kourtesis e Overmono vanno a completare il cast della giornata: saranno i protagonisti di una giornata che guarda con decisione alle traiettorie più innovative della scena globale.

Prima Stanza a Destra porta al festival un immaginario sonoro intimo e contemporaneo, in cui scrittura emotiva e sperimentazione elettronica si intrecciano in modo essenziale e diretto. Il suo approccio, sospeso tra narrazione personale e ricerca timbrica, aggiunge alla giornata una dimensione più raccolta e introspettiva, in dialogo con le energie più fisiche del programma.

John Glacier, tra le figure più interessanti dell’underground britannico, mescola spoken word, rap e suggestioni elettroniche in un flusso ipnotico e minimale. La sua estetica sfugge alle definizioni, creando uno spazio sonoro in cui identità e sperimentazione convivono in equilibrio instabile. Overmono, duo gallese tra i più influenti dell’elettronica contemporanea, porterà al festival un set carico di energia e tensione emotiva. La loro capacità di fondere UK garage, techno e breakbeat in un linguaggio immediato e potente li ha resi un punto di riferimento internazionale, perfettamente in sintonia con lo spirito di VIVA!. Darkside: Nicolás Jaar e Dave Harrington porteranno on stage Nothing, il terzo, incredibile album in studio. Enrico Botta, in arte Estremo, è un producer e un artista eclettico e coinvolgente. Sofia Kourtesis è una rinomata DJ, produttrice discografica e compositrice di origini peruviane, attualmente di stanza a Berlino, nota per fondere la musica elettronica house con sonorità calde, latine e personali.

Il festival si concluderà il 2 AGOSTO con l’Unusual Breakfast. L’esperienza all’alba si conferma come uno degli appuntamenti che rendono il VIVA! unico nel suo genere: anche quest’anno, la musica elettronica dal vivo incontra l’atmosfera di una suggestiva colazione in riva al mare, creando un’esperienza di risveglio energica e condivisa. Protagonista Max Cooper, rinomato produttore di musica elettronica, compositore e artista multidisciplinare britannico, noto per fondere scienza, arte visiva e suoni emozionali. Con un dottorato in biologia computazionale, crea esperienze audiovisive immersive che esplorano concetti scientifici, collaborando spesso con visual artist e producendo installazioni.

L’edizione del 2026 sarà per il VIVA! quella del decennale: un momento di celebrazione del passato con uno sguardo aperto al futuro.

Questi nuovi annunci delineano un percorso artistico che continua a muoversi tra introspezione e collettività, tra radici e visioni future. Ancora una volta, VIVA! non è solo un festival, ma uno spazio in cui i suoni si trasformano in esperienza condivisa, e in cui ogni artista contribuisce a costruire un racconto più ampio.

“Viva! si nutre del rapporto simbiotico musica-paesaggio, dove lo spettatore non è un elemento passivo ma si trova coinvolto in una esperienza che lo avvolge completamente.” (VIVA! Festival)

Il festival sarà composto da 2 serate a cui va aggiungersi l’esperienza all’alba.

Quest’ultima sarà accessibile solo per chi acquisterà il pass 3 days.

Biglietti in vendita:

Ticket Day1: https://dice.fm/event/eobb76-viva-2026-day-1

Ticket Day2: https://dice.fm/event/nvwwa8-viva-2026-day-2

Pass 2 Days: 31 luglio – 1 agosto: https://link.dice.fm/2days

Pass 3 Days: 31 luglio – 2 agosto (con alba): https://link.dice.fm/3days