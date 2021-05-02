Di Francesco Santoro:



Terzo sbarco di migranti sulle coste salentine in poco più di una settimana.

Un veliero a motore con a bordo poco meno di sessanta persone di nazionalità irachena, iraniana e siriana è stato bloccato dagli uomini della Guardia di finanza a diverse miglia di distanza dal Capo di Leuca. Sull’imbarcazione anche donne e bambini. I volontari della Croce Rossa e i medici Usmaf hanno prestato soccorso subito dopo l’approdo. Il 26 aprile, invece, sono arrivati in Puglia, utilizzando due barche diverse, meno di un centinaio di persone provenienti da Iran, Iraq, Egitto e Kirghizistan.