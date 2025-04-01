Di seguito un comunicato diffuso da Fidal Puglia:
La marcia pugliese continua a regalare importanti prestazioni su tutto il territorio nazionale. A Sant’Alessio Siculo (Messina), titolo italiano U23 per Nicola Lomuscio (Avis Barletta) che batte la concorrenza sui 20km, chiudendo anche terzo assoluto, con il crono di 1:22.38.
Nella gara U20 l’atleta di Acquaviva delle Fonti, Giuseppe Disabato (Fiamme Gialle) riscrive la Migliore Prestazione Italiana in 1:23.01, conquistando l’ennesimo titolo italiano della sua carriera.
Nella classifica della seconda prova del Cds (Campionato di Società) di Marcia, le formazioni dell’Amatori Atletica Acquaviva, conquistano la vittoria di tappa nelle categorie U20 e U18 sia Maschile che Femminile.
Buone le notizie anche nella gara Cadetti U16, con l’affermazione di Davide Sorressa (Amatori Atl. Acquaviva), primo nella gara di 6km, valida per il Trofeo Nazionale Marcia Cadetti e nelle gare Cadette con la seconda posizione per Maria Cecilia Pontrandolfo (Amatori Atl. Acquaviva).
Nella classifica Cadetti, seconda posizione per la Fiamma Olimpia Palo e terza posizione per l’Amatori Atletica Acquaviva, giunta terza anche nella classifica femminile.