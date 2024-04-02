La trasmissione andrà in onda in tv in Finlandia tra dieci giorni. Si tratta di un reality show sulla cultura pugliese e, specificamente, di Martina Franca considerato che i due conduttori proprio in territorio di Martina Franca hanno anche effettuato un investimento. In Puglia sono arrivati in camper, non senza qualche problemino fisico.

Per i più coraggiosi, l’articolo di stampa finlandese. In finlandese.

https://www.seiska.fi/kotimaa/ellen-jokikunnas-matkusti-suomesta-italiaan-maaten-selallaan-matkailuautossa-se-vaati-leikkauksen/1305929