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Due star della tv finlandese a Martina Franca, curano un reality show sulla cultura pugliese In questi giorni

2 Aprile 2024
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La trasmissione andrà in onda in tv in Finlandia tra dieci giorni. Si tratta di un reality show sulla cultura pugliese e, specificamente, di Martina Franca considerato che i due conduttori proprio in territorio di Martina Franca hanno anche effettuato un investimento. In Puglia sono arrivati in camper, non senza qualche problemino fisico.

Per i più coraggiosi, l’articolo di stampa finlandese. In finlandese.

https://www.seiska.fi/kotimaa/ellen-jokikunnas-matkusti-suomesta-italiaan-maaten-selallaan-matkailuautossa-se-vaati-leikkauksen/1305929

 

 

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