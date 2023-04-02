Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo con validità dalle 8 di don, 3 aprile, per dodici ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati, specie sui
settori meridionali della Puglia.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore: si prevedono “venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.” Rischio: codice giallo, livello di allerta, per l’intera regione.