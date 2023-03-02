Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Con l’inaugurazione di mercoledì 1 marzo alle 17 presso “Lecce Fiere” in piazza Palio, “NautiGo – il Mare di Tutti “, si è aperto ufficialmente al pubblico il Salone espositivo della nautica da diporto. Ad aprire la manifestazione e ad effettuare il classico taglio del nostro oltre al responsabile di NutiGo Corrado Garrisi, presenti Loredana Capone presidente del Consiglio Regionale della Puglia, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini ed il presidente provincia Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva.

Fino al 5 marzo a NautiGo sarà possibile ammirare il meglio della produzione dei cantieri navali nazionali ed internazionali, oltre ai più innovativi accessori per il settore nautico, alle attività specializzate ed a una rassegna dedicata al mercato dell’usato ed al mondo della pesca e di altri settori collegati alla nautica. L’intera programmazione di “NautiGo”, compresi i due dibattiti su “Nautica da diporto” e “Coste”, è stata presentata lunedì mattina nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso la Camera di Commercio di Lecce

OSPITI E SEMINARI

Saranno diversi e legati sia alla nautica che ai settori ad essa collegati, i dibattiti e gli ospiti di NautiGo. Questi i seminari su nautica da diporto e coste previsti per NautiGo e moderati dal giornalista MarceLlo Favale.

Si parte Giovedì 2 Marzo ore 16 , Sala Conferenza Lecce Fiere NautiGo in piazza Palio a Lecce con il seminario a tema su “Coste turismo risorse ed investimenti”. Previsti gli interventi introduttivi di Walter Melissano presidente Lega Navale Otranto e del presidente regionale Fiv VII zona Alberto La Tegola. A seguire interverranno per Federterziario Balneari Danilo Lorenzo, Antonio Capacchione presidente nazionale di Silb ConfCommercio, il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, l’assessore al demanio e vicepresidente Regione Puglia Raffaele Piemontese e l’onorevole Salvatore Di Mattina commissione parlamentare attività e turismo.

Venerdì 3 Marzo ore 16.00 presso Aula Magna Liceo Scientifico “Banzi” di Lecce , tavola rotonda di portata nazionale sul tema della “Nautica da diporto, comparto in crescita per il futuro turistico della Puglia”. Sono previste le introduzioni di Walter Melissano presidente Lega Navale Otranto, del direttore della Lega Navale Italiana Gabriele Botrugno, della direttrice dell’I.I.S.S. “A. Vespucci di Gallipoli Paola Apollonio e della presidente dell’Its Giuseppa Antonaci. A seguire gli interventi dell’ingegner Tonino Rizzo Confcommercio Puglia, che relazionerà su “la Valorizzazione del Turismo Nautico ed il Progetto Interreg Grecia Italia 2014-2020 “PORTOLANES” (Sustainable Development Of Nauticaltourism And Enhancement); poi per ConfCommercio – Assonautica Maurizio Maglio, per Piccola Industria Confindustria Lecce Roberto Marti, il sindaco di Nardò Giuseppe Mellone, il sindaco di Lecce Carlo Salvemini, il presidente della provincia di Lecce e sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, il presidente di CCIAA Mario Vadrucci, gli assessori regionali Sebastiano Leo ed Alessandro Delli Noci ed il presidente della /ma Commissione Cultura senatore Roberto Marti.

Pesca Sportiva

Venerdi 3 marzo – ore 18: “Ecoscandaglio dalla Trasmissione all’analisi del

fondale” – seminario sull’uso del Fishfinder nella pesca sportiva

Sabato 4 – ore 18: “Drifting in Salento” – Visione dell’episodio “Doppio

Strike” della serie “Diario di una Guida di Pesca Sportiva” e dibattito

Domenica 5 – ore 11: “Slow Jigging Profondo” – Visione di un episodio di pesca in verticale della serie “Diario di una Guida di Pesca Sportiva” e dibattito

La “guest star” di NautiGo sarà Marco Volpi – Pluricampione indiscusso, membro della nazionale italiana, vanta un palmares invidiabile di ben 58 titoli nazionali e mondiali – che il prossimo tre Marzo 2023 parlerà delle tecniche di pesca verticale ed a traina, bolognese e bolentino Il tre quattro e cinque maarzo sempre per parlare di pesca ci sarà invece Andrea Iacovizzi – https://www.fishingcharter.it/profilo/