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Pullman gratis per profughi ucraini: l’iniziativa di Marino, azienda di Altamura Destinata a chi giunge in Italia e deve raggiungere le regioni del sud

2 Marzo 2022
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Biglietti gratuiti per i trasferimenti in bus dei profughi ucraini che arrivano in Italia. E’ l’iniziativa di MarinoBus, società italiana del trasporto passeggeri su gomma, che risponde così agli appelli
alla solidarietà nei confronti dei cittadini ucraini in fuga dal conflitto che ha investito il loro
Paese. A chi è fornito di passaporto ucraino, MarinoBus offre gratuitamente la possibilità di viaggiare sui propri automezzi di linea nelle tratte a lunga percorrenza verso Puglia, Campania, Calabria e Basilicata da tutte le citta’ del Centro-Nord Italia servite (Milano, Trieste, Trento, Udine). “Il servizio – dice l’azienda – renderà più semplici i ricongiungimenti dei profughi con i familiari che vivono in Italia o il raggiungimento di luoghi di ospitalità sicuri. Il servizio è già attivo, prenotando al numero telefonico080.3112335. (norbaonline.it)


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