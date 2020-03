Una donna di 74 anni, della provincia di Foggia, positiva al test sul corona virus. Sorella di un contagiato rilevato dall’ospedale di Cremona, uomo che era stato in visita in Puglia. La donna è in casa sua, ad Ascoli Satriano, e non ha sintomi che necessitino di ricovero. Era, del resto, già in quarantena secondo quanto disposto, giorni fa, dal sindaco.

Ieri sera era stato comunicato che un 29enne residente in Lombardia, dove lavora, aveva lì contratto la positività ed ora segue il protocollo in Puglia, dove si trova. Così sale a cinque il numero dei positivi al tesr nella regione.