Di seguito un comunicato diffuso da Taranto circolare:

Il progetto Taranto Circolare ha sviluppato uno studio dettagliato del livello di circolarità del territorio di Taranto: dai dati è emerso un indice di circolarità pari al 8,5%, mentre il totale dei materiali in input dei principali settori analizzati è stato stimato a circa 16,9 milioni di tonnellate. Infine, tra gli indicatori energetici, quello relativo alla percentuale di energia rinnovabile lorda, rispetto al totale di energia prodotta, è pari al 21,2%.

Il team di Tondo si è concentrato sull’analisi dei flussi materici ed energetici della città, evidenziandone criticità e punti di forza, per poter sviluppare delle proposte progettuali che mettano in pratica i principi dell’Economia Circolare negli ambiti che mostrano le maggiori potenzialità. Questi progetti vengono poi raccolti all’interno della piattaforma Taranto Circolare, un progetto implementato da Tondo e complementare all’analisi svolta.

Negli ultimi decenni, il modello lineare di estrazione e consumo dei materiali ha causato un incremento continuo del consumo di materie prime, mettendo in evidenza la necessità di adottare approcci che guidino la transizione verso un’economia circolare. In questa transizione, hanno un ruolo chiave le città, che consumano risorse, trasformano energia e generano rifiuti: questo non solo perché abitate da più della metà della popolazione mondiale, ma perché sono un incubatore di innovazione e progresso e in grado di contribuire allo sviluppo sostenibile dell’intero territorio. Ma le città rappresentano anche gran parte del consumo di risorse naturali e sono responsabili della metà dei rifiuti globali e di alte percentuali di emissioni di gas serra.

È in questo contesto che il concetto di città si lega alla necessità di adottare pratiche e modelli di sviluppo urbano sostenibili. È sempre più necessario agire sul contesto urbano andando ad applicare i principi dell’Economia Circolare con l’obiettivo di rendere le città più resilienti e in grado di prosperare a livello economico, sociale e ambientale. Il progetto Taranto Circolare nasce dalla consapevolezza di queste dinamiche globali e mira a mettere in pratica i principi dell’economia circolare nel contesto specifico della provincia di Taranto.

Attraverso il report Taranto Circolare vi è l’ambizione a delineare una panoramica dettagliata del livello di circolarità del territorio, ma si intende anche fornire proposte progettuali concrete e adattate alle specifiche sfide locali, contribuendo così alla creazione di un sistema territoriale più sostenibile.

Le motivazioni che hanno portato alla stesura di questo report sono molteplici: la principale è la consapevolezza che Taranto, con i suoi punti di forza, peculiarità e sfide, rappresenta un terreno fertile per l’implementazione di soluzioni innovative e sostenibili. La provincia di Taranto, infatti, è caratterizzata da una ricca storia industriale, che offre un terreno di studio e di intervento particolarmente stimolante.

Con questa premessa, il lavoro consiste in uno studio dei flussi materici ed energetici dei principali macro-settori della provincia di Taranto nel 2020, andando a comprendere gli input, gli output, i rifiuti e le emissioni, e quantificando il livello di circolarità del territorio. Tale metodologia ha permesso quindi di evidenziare le criticità e i punti di forza di Taranto, e di andare a formulare delle proposte progettuali per ogni macrosettore, che potrebbero aumentare il livello di circolarità della città. Con questo obiettivo, le principali opportunità individuate si concentrano sulla valorizzazione dei sottoprodotti e l’efficientamento dei processi ad essi connessi, facendo leva sull’innovazione e la collaborazione tra i diversi attori territoriali.

Il report è disponibile gratuitamente al seguente indirizzo: https://tarantocircolare.tech/it/report

I risultati dello studio verranno inoltre illustrati in un webinar di presentazione, che si terrà il giorno 22 febbraio 2024 alle ore 16. È possibile iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/webinar-for-the-report-taranto-circolare-tickets-815629037407.

Oltre alla stesura del report, l’obiettivo di Taranto Circolare è stato anche quello di sviluppare una piattaforma che potesse collegare aziende, progetti e finanziamenti per far nascere e potenziare nuove idee sostenibili del e per il territorio. La piattaforma è disponibile online e ospita già diverse realtà attive su Taranto: la si può trovare al seguente link: https://tarantocircolare.tech/it.

Taranto Circolare è un progetto organizzato e promosso da Tondo, e Eni è il main partner del progetto. I partner scientifici sono l’Università degli Studi di Bari e il Politecnico di Bari. Il progetto è stato realizzato con il sostegno del PON Cultura e Sviluppo, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e il Comune di Taranto. Tondo ha ottenuto un contributo a fondo perduto da Banca d’Italia. Il più, il progetto ha ottenuto il patrocinio di Confindustria Taranto e di Confapi Industria Taranto.