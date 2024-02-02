Di seguito il comunicato:

Nelle giornate del 26, 27 e 28 Gennaio, il Rotary Club Andria Castelli Svevi, guidato dalla Presidente Lilla Bruno, ha concluso il suo service internazionale in Albania, iniziato con la serata benefica “Una Stella per l’Albania” del 9 agosto. Il service ha avuto come obiettivo di sostenere una scuola di una comunità Rom nella città di Shkoder (Scutari), fornendo banchi, sedie e suppellettili per migliorare le condizioni di apprendimento degli alunni.

Il gruppo di rotariani andriesi, composto da una trentina di soci ed alcuni simpatizzanti, si è recato in Albania per incontrare i rappresentanti del Rotary Club Shkoder, con cui ha ufficializzato il gemellaggio. Durante la visita, i rotariani hanno potuto constatare di persona l’impatto positivo del loro service sulla scuola e sulla comunità rom, che ha espresso gratitudine e affetto per i benefattori italiani. I rotariani hanno anche visitato alcuni luoghi di interesse storico e culturale della città di Scutari, come il castello di Rozafa ed una fabbrica di maschere di carnevale artigianali unica al mondo. Il gruppo di rotariani andriesi, composto da una trentina di soci ed alcuni simpatizzanti, si è recato in Albania per incontrare i rappresentanti del Rotary Club Shkoder, con cui ha ufficializzato il gemellaggio. Durante la visita, i rotariani hanno potuto constatare di persona l’impatto positivo del loro service sulla scuola e sulla comunità rom, che ha espresso gratitudine e affetto per i benefattori italiani. I rotariani hanno anche visitato alcuni luoghi di interesse storico e culturale della città di Scutari, come il castello di Rozafa ed una fabbrica di maschere di carnevale artigianali unica al mondo.

Il viaggio ha avuto una valenza di solidarietà, culturale e di rafforzamento dei rapporti tra i due club rotariani. La Presidente Lilla Bruno ha dichiarato: «Siamo stati accolti in questa grande famiglia, abbiamo assaggiato i loro piatti tipici, cantato le loro canzoni, senza mai sentirci fuori luogo. La parte istituzionale poi è stata davvero coinvolgente, sono convinta che tale legame vada oltre il simbolico gemellaggio, che è comunque di fondamentale importanza. Ci siamo sentiti a casa, è stata un’esperienza umana da “dieci e lode”, siamo tornati in Italia con un bagaglio di esperienza non indifferente. Ora nella giornata del 3 marzo, in occasione del Premio della Pace, inviteremo il presidente del Rotary di Shkoder assieme ad alcuni soci, per concludere il gemellaggio, che da “protocollo”, vede un’andata e un ritorno».

La Presidente Lilla Bruno ha ringraziato tutti i soci che hanno partecipato alla missione e tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi della serata benefica. Ha inoltre espresso il desiderio di continuare a svolgere service internazionali in favore dei più bisognosi, in linea con il motto rotariano “Servire al di sopra di ogni interesse personale”.