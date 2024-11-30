Di seguito il comunicato:



Un’intera giornata dedicata all’oro verde di Puglia, l’olio extravergine d’oliva. Domani, domenica 1° dicembre, AIFO – Associazione Italiana Frantoiani Oleari rinnova l’appuntamento per la diffusione della cultura dell’olio extravergine di qualità organizzato nel Progetto Esecutivo 2024 di Italia Olivicola, sostenuto dal Regolamento Ue 2021/2115, nell’ambito di “Frantoi Aperti“.

Il doppio appuntamento si terrà, a partire dalle ore 16, presso La Bottega del Capocollo, in via Puccini, 7 a Martina Franca (TA) dove si svolgerà un momento di approfondimento con un convegno sulla campagna olearia 2024/2025. Interverranno Stefano Caroli, presidente dell’Associazione Frantoiani Pugliesi, il quale illustrerà il valore delle produzioni locali e Giuseppe L’Abbate, già Sottosegretario alle Politiche Agricole, che effettuerà un’analisi degli sviluppi della campagna olearia in corso.

Al termine del convegno, i partecipanti saranno coinvolti in un percorso di avvio all’assaggio guidato da esperti che li accompagneranno alla scoperta delle caratteristiche sensoriali e delle peculiarità degli oli DOP, IGP e biologico della campagna in corso. Al termine del convegno, i partecipanti saranno coinvolti in unche li accompagneranno alla scoperta delle caratteristiche sensoriali e delle peculiarità degli oli DOP, IGP e biologico della campagna in corso.

“Una giornata all’insegna della qualità e dei sapori della Puglia a cui invitiamo tutti gli appassionati e curiosi – dichiara Elia Pellegrino, presidente AIFO – Con Frantoi Aperti rafforziamo il legame tra tradizione e innovazione, promuovendo l’eccellenza dell’olio extravergine di oliva e la conoscenza della sua qualità”.

Per informazioni e prenotazioni: segreteria@associazionefrantoiani.it