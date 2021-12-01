La casa stava andando a fuoco. Il disabile nel letto sarebbe stato spacciato se non fossero arrivati i pompieri. L’intervento gli ha praticamente salvato la vita. Accaduto a San Ferdinando di Puglia.
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