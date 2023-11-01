rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Lecce eliminato, vince il Taranto e perde il Brindisi, pari Fasano Calcio: le squadre pugliesi oggi

1 Novembre 2023
Screenshot 20220828 213417

Lecce-Parma 2-4 nei sedicesimi di finale della coppa Italia di calcio. Doppio vantaggio degli emiliani nel primo tempo, salentini che hanno raggiunto la parità nella ripresa. Al quarto e (su rigore) al sesto minuto di recupero gli altri due gol degli ospiti. Lecce eliminato.

Serie C girone C, recuperi: Brindisi-Catania 0-2, Taranto-Acr Messina 2-0. In classifica Taranto quarto con 20 punti dopo le tre campane in vetta, Juve Stabia (24) Avellino e Benevento (22). Brindisi terzultimo a quota 10.

Serie D girone H, nona giornata: fra le partite odierne Angri-Team Altamura 0-2, Barletta-Palmese 1-1, Bitonto-Manfredonia 2-2, Città di Fasano-Casarano 1-1, Città di Gallipoli-Rotonda 1-1, Martina-Nardò 1-1. Paganese-Fidelis Andria 2-2, Santa Maria Cilento-Gravina in Puglia 2-1. In classifica Città di Fasano 19 punti, Team Altamura 17, Martina 16, Casarano con Fidelis Andria e Nardò fra le squadre a quota 14.

BuenaOnda1080x230


allegro italia

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

683550873 10242483067361122 7411320526034267608 n

Alex Zanardi: il ricordo dell’atleta di Martina Franca Massimo Chiappetta domani sarà a Padova per i funerali

noinotizie

Casa Sollievo della Sofferenza, sindacati: dopo lo sciopero della fame, oggi il corteo. Domani l’incontro con Parolin Il segretario di Stato vaticano presiederà le celebrazioni per il settantesimo anniversario

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione