Lecce-Parma 2-4 nei sedicesimi di finale della coppa Italia di calcio. Doppio vantaggio degli emiliani nel primo tempo, salentini che hanno raggiunto la parità nella ripresa. Al quarto e (su rigore) al sesto minuto di recupero gli altri due gol degli ospiti. Lecce eliminato.
Serie C girone C, recuperi: Brindisi-Catania 0-2, Taranto-Acr Messina 2-0. In classifica Taranto quarto con 20 punti dopo le tre campane in vetta, Juve Stabia (24) Avellino e Benevento (22). Brindisi terzultimo a quota 10.
Serie D girone H, nona giornata: fra le partite odierne Angri-Team Altamura 0-2, Barletta-Palmese 1-1, Bitonto-Manfredonia 2-2, Città di Fasano-Casarano 1-1, Città di Gallipoli-Rotonda 1-1, Martina-Nardò 1-1. Paganese-Fidelis Andria 2-2, Santa Maria Cilento-Gravina in Puglia 2-1. In classifica Città di Fasano 19 punti, Team Altamura 17, Martina 16, Casarano con Fidelis Andria e Nardò fra le squadre a quota 14.