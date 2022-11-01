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Puglia: al mare a novembre. Cerignola: trentadue gradi a mezzogiorno Giornata di festa anche con escursioni

1 Novembre 2022
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Di Martino Abbracciavento:

A mezzogiorno quasi 32 gradi. Sembra estate a Cerignola, in questa giornata festiva di metà autunno.

IMG 20221101 131442Ben oltre i 20 gradi e festività di Ognissanti assolata anche nel resto della Puglia e, come nei giorni scorsi, anche novembre comincia con persone in spiaggia, quando non a fare il bagno, sia sul litorale adriatico (foto a sinistra) sia su quello ionico pugliese.

Giornata di escursioni e di agriturismo e di una verosimile presa di assalto di gitanti allo zoosafari di Fasano, ieri tali presenze avevano provocate code chilometriche di auto nella zona.

(immagine home page: tratta da protezione civile della Puglia)

 

 

 

 

 

 

 


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