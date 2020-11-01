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3 Maggio 2026
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Foggia-Bari, Juve Stabia-Bisceglie, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana e la serie D Calcio: serie C girone C, fra i due derbies pugliesi la sfida dello "Zaccheria". Fra i dilettanti rinviate cinque partite fra cui Nardò-Casarano e Taranto-Brindisi: corona virus

1 Novembre 2020
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In serie C girone C si disputa alle 17,30 il derby pugliese Foggia-Bari. Una delle partite più importanti nella storia del calcio regionale. Altro derby, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana in programma alle 20,30 come Juve Stabia-Bisceglie.

In serie D girone H rinviata Taranto-Brindisi per casi di positività al test corona virus di componenti del team brindisino. Per analoghi motivi rinviate anche Città di Fasano-Real Agro Aversa, Lavello-Audace Cerignola, Nardò-Casarano e Portici-Gravina in Puglia. Si giocano Fidelis Andria-Puteolana, Francavilla in Sinni-Bitonto, Molfetta-Az Picerno, Team Altamura-Sorrento.

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