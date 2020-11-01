In serie C girone C si disputa alle 17,30 il derby pugliese Foggia-Bari. Una delle partite più importanti nella storia del calcio regionale. Altro derby, Monopoli-Virtus Francavilla Fontana in programma alle 20,30 come Juve Stabia-Bisceglie.
In serie D girone H rinviata Taranto-Brindisi per casi di positività al test corona virus di componenti del team brindisino. Per analoghi motivi rinviate anche Città di Fasano-Real Agro Aversa, Lavello-Audace Cerignola, Nardò-Casarano e Portici-Gravina in Puglia. Si giocano Fidelis Andria-Puteolana, Francavilla in Sinni-Bitonto, Molfetta-Az Picerno, Team Altamura-Sorrento.