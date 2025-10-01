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Puglia, maltempo: allerta per temporali e vento fino a burrasca forte Protezione civile, previsioni meteo

1 Ottobre 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.

Il primo, con validità dalle 14 per dieci ore. Si fa riferimento a “venti: forti con raffiche di burrasca, dai quadranti settentrionali sul versante Adriatico.” Rischio: codice giallo per l’intera regione.

Il secondo, con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati; isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati deboli; I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Venti: da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con ulteriori raffiche fino a burrasca forte sui settori iconici.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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