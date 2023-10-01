Di seguito in formato pdf un comunicato diffuso da Cgia Mestre:
1 Maggio 2026Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
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