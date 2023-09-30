Di seguito il comunicato:

Domenica 1 ottobre nel Palazzo Baronale di Martano si conclude Agorà Design. Il festival biennale che celebra la circolazione di idee sui temi culturali e sociali legati all’architettura e al design, all’innovazione e alla biodiversità progettuale, ideato dall’omonima associazione culturale diretta da Lucia Rescio e supportato dall’azienda Sprech e da altre realtà pubbliche e private, da giovedì 28 settembre ha proposto un ricco programma interamente gratuito di laboratori, talk, workshop con architetti, designer, giornalisti, comunicatori e addetti ai lavori, incontri con aziende e professionisti. Dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 21 sarà aperta e visitabile la mostra con gli oltre 100 progetti, tra prototipi e tavole, selezionati nelle sezioni Living (complementi d’arredo, tessuti, rivestimenti, pavimenti) e Garden (riservata all’outdoor con daybed – soluzioni a metà tra divano da esterno e lettino, sedute – divani, poltrone, sedie – e coperture – gazebo, tensostrutture, tendocoperture) del Concorso 2023 sul tema “Iperlocale: architettura e design dai territori” che ha coinvolto oltre 200 professioniste e professionisti, studentesse e studenti, da tutta Italia e dall’estero (Colombia, Belgio, Turchia, Inghilterra, Austria, India, Polonia, Cina, Ucraina, Corea, Egitto e Grecia). Alle 11 la proclamazione dei vincitori individuati dalla giuria composta da Giovanna Castiglioni, Giuseppe P. Scaglione, Francesca Tosi e Francesco Zurlo. Oltre ai premi in denaro riconosciuti ai vincitori delle sezioni di concorso (dai 500 ai 3mila euro), a tutti i partecipanti è offerta la possibilità di trasformare il progetto in prodotto. Questo grazie all’impegno di Sprech che al termine della manifestazione si impegna infatti a scegliere alcuni dei progetti presentati nel contest biennale per realizzare prototipi da inserire nel proprio catalogo commerciale. La giuria assegnerà anche una menzione speciale per il recupero del legno d’ulivo, iniziativa che nasce dal forte legame che lega Agorà Design al Salento. Utilizzare il legno degli ulivi eradicati per progetti d’arredo e di design è l’occasione per dare nuova vita alle piante colpite dalla Xylella. Un premio speciale, inoltre, sarà assegnato da MAXXI – Interior Design. Dalle 20:30 la musica di Stefano Scuro (voce e chitarra) e Marco Puzzello (tromba) saluterà ospiti e spettatori dando appuntamento al 2025 per la nuova edizione di Agorà Design.

Organizzata dall’associazione Agorà Design e dalla cooperativa Radio Salentina, la manifestazione è sostenuta dal main sponsor Sprech in partenariato con Fondazione Achille Castiglioni, ADI – Associazione per il disegno industriale, Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Lecce, Consiglio nazionale e Ordine degli Ingegneri di Lecce, Ordine dei giornalisti della Puglia, Università del Salento, Accademia Belle Arti di Lecce, Provincia di Lecce e Comune di Martano. Media partner Interni, Domus, Professionearchitetto.it, Outdoor, The Plan, Fuorisalone.it e RadioSalentina. Aziende partner MAXXI – Interior Design.

(foto: Antonio Leo)