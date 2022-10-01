Giuseppe Gerundino, di Taranto, dopo la laurea conseguita a Milano partì per il Brasile.

San Paolo, per l’esattezza. Sposato con una donna brasiliana iniziò praticamente per diletto a dare qualche lezione di cucina italiana a chi volesse impararla. Le cose andarono talmente meglio del previsto che Giuseppe Gerundino aprì, nella metropoli, un’accademia di cucina con due sedi non limitandosi alla cucina italiana ma, ingaggiando vari specialisti, con lezioni riguardanti la gastronomia di tutto il mondo.

Organizza otto viaggi annui di turismo gastronomico in Italia e fra essi, ovviamente, ci sono gli itinerari pugliesi. Così, un gruppo di venti (facoltosi) turisti paulisti in questa settimana è stato di stanza nella masseria Amastuola, tra Massafra e Crispiano, con escursioni nel territorio. Ultimo giorno a Martina Franca: valle d’Itria e centro storico per i turisti capitanati da Giuseppe Gerundino che ha insegnato loro la preparazione delle orecchiette. Questo è avvenuto nel ristorante Garibaldi, a due passi dalla basilica di San Martino. In pratica gli ospiti hanno preparato essi stessi da mangiare, con la guida del loro insegnante e degli esperti del ristorante martinese.

Come nacque questa evoluzione del turismo enogastronomico? “Dieci anni fa, quando ero in vacanza in Puglia, in macchina con un amico ci perdemmo fra Ostuni e Cisternino per via delle indicazioni del navigatore. Ci trovammo in una zona dell’agro in cui era in vendita una casa. La comprai e da lì è partito questo filone.”

Turisti facoltosi che vanno a scuola di cucina e che vengono in questa, per loro lontanissima, parte del mondo. “È il tipo di turismo perfetto per noi” dice l’ex assessore comunale Bruno Maggi, attivo in un’associazione di professionisti ed imprenditori. “Turismo di qualità che ha potenzialità enormi anche per la presenza di potenziali investitori.”