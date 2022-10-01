rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Cassa forense: il tarantino Salinari il più suffragato in Puglia Avvocati, elezioni

1 Ottobre 2022
Screenshot 20221001 202112

Di seguito il comunicato:

L’avvocato Donato Salinari è stato rieletto Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense primo degli eletti dei tre previsti per il Distretto di Lecce e il più suffragato nei fori pugliesi; la Cassa Forense è l’organismo previdenziale e mutualistico dell’avvocatura italiana.
Grande successo di partecipazione dell’Avvocatura tarantina con 1.519 votanti, il numero maggiore della nostra regione e tra i primi a livello nazionale, risultato ancora più ragguardevole se paragonato a quello di Fori che hanno numeri di iscritti enormemente maggiori del nostro, una testimonianza del clima di condivisione e armonia che regna nella Avvocatura ionica.
Grande risultato anche per Antoniovito Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, candidatosi nella stessa Lista 2 che vedeva capolista lo stesso Donato Salinari; la candidatura di Antoniovito Altamura è stata penalizzata dal regolamento elettorale che vede, per ogni votante che esprime la sua preferenza per una lista, assegnare un voto al capolista e mezzo voto al secondo in lista.
L’avvocato Donato Salinari ha così commentato il risultato: «Ringrazio i colleghi del foro di Taranto e distretto tutto che mi hanno consentito di conseguire un risultato strabiliante per me e per Taranto. Essere il primo degli eletti della Puglia mi riempi e di gioia e mi carica di responsabilità. Nei quattro anni della scorsa legislatura ho accumulato tanta esperienza che mi permetterà di meglio assolvere all’incarico che mi hanno affidato gli avvocati del distretto».


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione