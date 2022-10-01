Di seguito il comunicato:



L’avvocato Donato Salinari è stato rieletto Delegato alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense primo degli eletti dei tre previsti per il Distretto di Lecce e il più suffragato nei fori pugliesi; la Cassa Forense è l’organismo previdenziale e mutualistico dell’avvocatura italiana.

Grande successo di partecipazione dell’Avvocatura tarantina con 1.519 votanti, il numero maggiore della nostra regione e tra i primi a livello nazionale, risultato ancora più ragguardevole se paragonato a quello di Fori che hanno numeri di iscritti enormemente maggiori del nostro, una testimonianza del clima di condivisione e armonia che regna nella Avvocatura ionica.

Grande risultato anche per Antoniovito Altamura, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, candidatosi nella stessa Lista 2 che vedeva capolista lo stesso Donato Salinari; la candidatura di Antoniovito Altamura è stata penalizzata dal regolamento elettorale che vede, per ogni votante che esprime la sua preferenza per una lista, assegnare un voto al capolista e mezzo voto al secondo in lista.

L’avvocato Donato Salinari ha così commentato il risultato: «Ringrazio i colleghi del foro di Taranto e distretto tutto che mi hanno consentito di conseguire un risultato strabiliante per me e per Taranto. Essere il primo degli eletti della Puglia mi riempi e di gioia e mi carica di responsabilità. Nei quattro anni della scorsa legislatura ho accumulato tanta esperienza che mi permetterà di meglio assolvere all’incarico che mi hanno affidato gli avvocati del distretto».