Bari, sconfitta casalinga. Benino solo il Bisceglie

Calcio serie C girone C, seconda giornata:male anche Virtus Francavilla Fontana e (ieri) Monopoli

Ieri, Monopoli sconfitto in trasferta: 2-0 per.la Paganese.

Il turno negativo per le pugliesi è proseguito oggi: e se per.la Virtus Francavilla Fontana a Catania si potesse ipotizzare uno stop (hanno infatti vinto gli etnei 1-0) quella che fa molto rumore è la sconfitta casalinga del Bari: 1-3 nel debutto casalingo al rientro fra i professionisti, è stata la Viterbese Castrense a violare il “San Nicola”.

Un solo punto in Puglia, nella seconda giornata del campionato di calcio di serie C girone C: lo ha conquistato il Bisceglie, 1-1 interno con il Catanzaro.