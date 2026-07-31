Di seguito il comunicato:

Con l’arrivo dell’estate aumentano gli spostamenti degli italiani e, insieme ai flussi turistici, cambiano anche le abitudini digitali.

Secondo l’Osservatorio Bakeca Incontri, riferimento delle dinamiche sociali e dei fenomeni di costume che emergono sul web, in Puglia i flussi di traffico verso la piattaforma registrano un incremento del 30% rispetto ai mesi invernali, il dato più elevato a livello nazionale. Un aumento che accompagna la stagione delle vacanze e l’interesse verso le destinazioni più frequentate del territorio.

Il confronto tra il periodo estivo e quello invernale mostra come, con l’aumento degli spostamenti e dei soggiorni nelle località turistiche, cresca anche l’interesse verso le piattaforme dedicate agli incontri tra adulti. Un fenomeno che segue i flussi delle vacanze e riflette il cambiamento delle abitudini durante i mesi estivi.

L’analisi dell’Osservatorio evidenzia una geografia dettagliata delle destinazioni preferite.

A guidare la classifica delle mete per le fughe fuori porta sono Monopoli, Martina Franca e Altamura, località che sembrano intercettare la voglia di concedersi una pausa dalla quotidianità e vivere esperienze diverse durante il periodo estivo.

Per chi preferisce trascorrere l’estate al mare, le ricerche si concentrano soprattutto nelle località balneari. A guidare la classifica è Gallipoli, seguita da Molfetta e ancora Monopoli. Un dato che conferma come, nei mesi estivi, l’interesse verso gli incontri tra adulti si concentri soprattutto nelle principali destinazioni della costa pugliese.

La fotografia restituita dall’Osservatorio Bakeca Incontri evidenzia come l’estate influenzi non solo i flussi turistici, ma anche i comportamenti digitali. In Puglia, più che in qualsiasi altra regione italiana, il confronto tra mesi estivi e invernali mostra un deciso aumento dell’interesse verso le piattaforme dedicate agli incontri tra adulti, in linea con la maggiore mobilità e con la concentrazione delle presenze nelle principali mete turistiche.

Osservatorio Bakeca Incontri

L’Osservatorio Bakeca Incontri è un centro di analisi statistica che opera con un team dedicato allo studio dei trend digitali e dei comportamenti online nel comparto dell’intrattenimento per adulti.

L’attività di ricerca si basa esclusivamente su dati aggregati, anonimizzati e trattati in forma statistica, senza possibilità di identificazione dei singoli utenti. Le analisi e i report prodotti hanno finalità esclusivamente conoscitive e descrittive e sono realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, comunicazione commerciale e tutela dei minori.

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