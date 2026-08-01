Di seguito il comunicato:

Il Consiglio di Amministrazione della BCC San Marzano, nella seduta del 27 luglio, ha approvato i risultati economico-patrimoniali al 30 giugno 2026, che confermano il percorso di crescita della Banca e la solidità del proprio modello di sviluppo.

Nel primo semestre dell’anno la Banca registra un utile netto pari a 4,22 milioni di euro, risultato che conferma la qualità della gestione e la capacità della Banca di generare redditività.

Prosegue il rafforzamento delle principali grandezze patrimoniali e commerciali. Il Totale Attivo raggiunge i 964 milioni di euro, in crescita del 9,1% rispetto al giugno 2025. La Raccolta Complessiva supera 1 miliardo e 86 milioni di euro, con un incremento di oltre 110 milioni (+11,3%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In particolare:

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la raccolta diretta cresce del 9,4% raggiungendo 837 milioni di euro;

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la raccolta indiretta registra un incremento del 18,1%, attestandosi a 248,6 milioni di euro, trainata soprattutto dalla componente del risparmio gestito.

Continua il sostegno all’economia del territorio. Gli impieghi netti verso la clientela raggiungono 441,7 milioni di euro, in crescita del 13,9% rispetto a giugno 2025, confermando la capacità della Banca di sostenere famiglie e imprese nei propri progetti di investimento. Positivi anche gli indicatori relativi alla qualità del credito. L’NPL Ratio si riduce ulteriormente passando dal 3,81% al 3,19%, mentre i crediti deteriorati lordi diminuiscono del 5,3%, confermando l’efficacia delle politiche di gestione e presidio del rischio.

Alla crescita delle principali grandezze economiche contribuisce anche il positivo andamento della gestione caratteristica. Il margine di interesse si attesta a 10,86 milioni di euro, in crescita del 7,9% rispetto al primo semestre 2025, confermando la capacità della Banca di sviluppare la propria attività creditizia e di valorizzare l’incremento dei volumi operativi. Anche il margine di intermediazione registra un andamento positivo, raggiungendo 14,71 milioni di euro (+4,5% rispetto a giugno 2025), risultato che evidenzia la solidità del modello di business della BCC San Marzano e la crescita equilibrata delle diverse componenti reddituali.

Si rafforza inoltre la struttura patrimoniale della Banca. I Fondi Propri raggiungono 91,3 milioni di euro, in crescita del 12,8%, mentre il patrimonio (Capitale e Riserve) sale a 95,9 milioni di euro (+10%).

Prosegue infine la crescita della base clienti, che raggiunge quota 27.983, con un incremento del 2,37%.

Dichiarazione del Presidente Emanuele di Palma

“I risultati del primo semestre confermano la virtuosità del percorso intrapreso dalla nostra Banca e la capacità di continuare a crescere mantenendo un equilibrio tra sviluppo commerciale, redditività, patrimonializzazione e qualità del credito. In un contesto economico caratterizzato da nuove sfide e da un progressivo mutamento dello scenario dei tassi, la BCC San Marzano continua a sostenere concretamente famiglie e imprese del territorio, incrementando gli impieghi e rafforzando ulteriormente il proprio patrimonio. Particolarmente significativo è il continuo miglioramento della qualità del credito, accompagnato dall’aumento della raccolta e delle masse intermediate, segno della fiducia che soci e clienti continuano a riporre nella nostra Banca. Questi risultati rappresentano il frutto del lavoro quotidiano della nostra squadra e confermano la validità di un modello di banca cooperativa che coniuga solidità, vicinanza ai territori e creazione di valore per le comunità locali. I numeri del primo semestre rafforzano e sostengono il percorso di sviluppo territoriale delineato nel Piano Strategico della Banca. Dopo l’apertura, nel 2025, della filiale di Porto Cesareo e l’inaugurazione, nel giugno 2026, della nuova filiale di Nardò, che hanno portato a 13 il numero complessivo delle nostre sedi, proseguiremo il progetto di espansione nel Salento con l’apertura di altre tre filiali – Copertino, Lequile e Lecce – nel prossimo triennio. Una scelta che testimonia la volontà della BCC San Marzano di investire con convinzione in un territorio dinamico e ricco di potenzialità, rafforzando la propria presenza quale banca di comunità capace di accompagnare la crescita economica e sociale del Sud della Puglia, affiancando il presidio fisico alle opportunità offerte dalla tecnologia.”