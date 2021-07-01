Di seguito un comunicato diffuso da Radionorba:



Radio Norba Cornetto Battiti Live 2021 è in programma giovedì 1° luglio. L’appuntamento è sempre alle ore 20.45 in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su Un’altra grande puntata delè in programma. L’appuntamento è sempre allein diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba, in streaming sulla nuovissima App di Radio Norba e su radionor-ba.it norbaonline.it . È inoltre possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radio Norba, con l’hashtag #battitilive.

Tanti gli artisti che calcheranno il main stage di Otranto. Cominciamo dagli internazionali: Alice Merton, eletta “reginetta pop” d’Europa, già disco d’oro negli Stati Uniti, ha conquistato le classifiche di mezzo mondo con “No Roots” e sta facendo ballare tutti con “Vertigo”; Topic, dj tedesco che con “Breaking me” ha conquistato il triplo platino in Italia, dove è stato il secondo brano più suonato nel 2020 dalle radio italiane, e sul palco di Battiti suonerà anche “Your Love”, nella top five dei pezzi più suonati in radio e certificato platino, e il nuovo singolo “Chain my heart”.

Tra gli italiani, energia allo stato puro con la queen del twerk, Elettra Lamborghini, che con la sua ultima hit “Pistolero” ha raggiunto milioni streaming; artista amatissima in Italia e non solo, torna nell’arena di Otranto dopo il successo dello scorso anno con “La Isla” insieme a Giusy Ferreri. Ci saranno anche i The Kolors, con “Cabriolet Panorama”, tra le colonne sonore di questa estate e protagonista di un remix che porta la firma dei Sottotono, già ospiti nelle precedenti puntate di Battiti.

Dal ritmo latineggiante al pop passando per il rap, al Battiti Live c’è spazio per tutti i gusti. Ci sarà anche Ernia, autore dell’album due volte disco di platino, tra cui il fortunatissimo singolo “Superclassico” che di dischi di platino ne ha conquistati ben 5. Ultimo lavoro: “Di notte”, con Carl Brave e Sfera Ebbasta. E poi Rkomi, ai primi posti della classifica della settimana tra gli artisti più ascoltati, ultimo album “Taxi Driver” che vanta le collaborazioni di diversi artisti come Tommaso Paradiso in “Ho spento il cielo”.

Grande esordio sul palco di Battiti per il pugliese doc Gaudiano, vincitore della sezione nuove proposte al Festival di Sanremo con “Polvere da sparo” e con l’ultimo singolo “Ri-mani”, in cui parole e ritmo si uniscono dando vita a una melodia elettropop.

Ancora: Aiello, che dopo il brano sanremese “Ora” e il successo dell’estate scorsa “Vieni-mi (a ballare)”, riprova a scalare le classifiche dell’estate con il nuovo singolo “Fino all’alba”, fuori da pochi giorni e una sorta di un manifesto dell’amore libero. Nella quarta puntata di Battiti ci saranno anche Braco e Luna con il brano pop sentimentale “Resta ancora un po'”, l’innovativo progetto di Icon 808, fuori con “No stick”, firmato Nicola Siciliano, Nitro e Braco, tra le firme più interessanti del rap italiano contemporaneo, e Giacomo Urtis con il nuovo esilarante singolo “Gossip”.

Tornano poi Boomdabash e Baby K, Aka7even, Mr. Rain, Deddy e Federico Rossi. E poi le coppie che stanno segnando il ritmo di questa estate con le loro hit, Rocco Hunt e Ana Mena, Clementino e Nina Zilla, Noemi e Carl Brave.

Immancabili le esibizioni “on the road”: Annalisa da Grottaglie, La Rappresentante di lista da Giovinazzo e J-Ax con Jake La Furia da Barletta.

Un’altra serata all’insegna di tanta buona musica condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con Mariasole Pollio inviata tra il pubblico. La regia televisiva è firmata da Luigi Antonini.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è supportato da brand italiani ed internazionali di pri-missimo livello. Fra tutti Coca-Cola, main sponsor e brand iconico nel cuore di intere ge-nerazioni. Gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova. Non mancheranno top brand del territorio: P. Petroli, Deliziosa, Gruppo Megamark con i supermercati Dok e Famila, Carta Wow, Acqua Orsini e Sinisi. Hair Sponsor ufficiale, Wella Professionals.

Radio Norba, la radio del sud, è la prima Superstation al Sud e nel 2020 si conferma leader assoluta in Home Area superando per ascolti anche tutte le reti nazionali. L’attuale area di diffusione comprende Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Campania e parte del Lazio.

Anche Radio Norba Tv per il 2020 si conferma in vetta alla classifica come prima Tv musicale in Home Area, conquistando il quarto posto nel ranking nazionale. Il canale è visibile in digitale terrestre al canale 19 in home area e in tutta Italia in chiaro al canale 730 di Sky, oltre che in streaming su sito e App Radio Norba, disponibile per iOS e Android.

Dal 31 maggio l’emittente ha una nuova sede, il “The Heart“, che si estende su una superficie di oltre 3mila mq e dispone tra l’altro di un contenitore per eventi live, digital rooms per la creazione di contenuti digitali e di 4 nuovi studi per le dirette.

La piattaforma Radio Norba si arricchisce di 4 nuove Radio Digitali: Radio Norba Italiana, Radio Norba Battiti, Radio Norba Joy e Radio Norba Amore. L’intera offerta editoriale è accessibile in audio (Fm, Dab, streaming web e app, smart speaker), in video (Ddt, Sky, Hbbtv, streaming web e app) e sui social (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter).