Da un’idea di Agrogepaciok – Salone Internazionale della gelateria, pasticceria, cioccolateria e dell’artigianato agroalimentare, in collaborazione con Associazione Pasticceri Salentini di Confartigianato Imprese Lecce, Fipe Confcommercio Lecce, Fiepet Confesercenti Lecce, Federalberghi, con il sostegno di Regione Puglia e Camera di Commercio di Lecce, con il patrocinio della Provincia e del Comune di Lecce, l’1 Giugno si tiene la 4° edizione di Agrogepaciok Pasticciotto Day, evento dedicato al dolce simbolo della nostra tradizione dolciaria, ormai riconosciuto ed apprezzato a livello internazionale.

Agrogepaciok Pasticciotto Day, nato nel giugno del 2020 con l’intento di dare il via alla ripresa delle attività del territorio e porre simbolicamente fine alla fase critica della triste vicenda legata alla pandemia da Covid 19, sarà anche quest’anno un evento che proietterà il nostro territorio alla ribalta nazionale, incentivandone la promozione attraverso la sua peculiarità dolciaria più conosciuta al mondo, il pasticciotto.

Tante, oltre 100, le pasticcerie salentine che hanno accolto con entusiasmo il progetto, accettando di attenersi all’unica regola prevista per la vendita del pasticciotto: il costo di 90 centesimi. Un modo questo per poter godere, dopo un lungo periodo, della bontà del nostro dolce per antonomasia.