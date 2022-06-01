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Pesca, crisi: dalla Regione Puglia tre milioni di euro “per sostenere le imprese” che protestano da giorni Ne danno notizia gli assessori Pentassuglia e Piemontese

1 Giugno 2022
incontro marinerie

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

La Giunta della Regione Puglia ha approvato lo stanziamento di 3 milioni di euro per sostenere le imprese della pesca colpite dalla grave crisi economica derivante anche dagli elevati aumenti del gasolio.
Ne danno notizia il vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Raffaele Piemontese, e l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, che nel corso dell’incontro con una delegazione delle marinerie pugliesi, avevano già anticipato il contenuto della delibera approvata questa sera in una Giunta straordinaria.
“Siamo soddisfatti per il risultato – sottolineano Piemontese e Pentassuglia – e, soprattutto, per essere riusciti a dare come Regione una risposta efficace per iniezioni di liquidità.
Abbiamo raggiunto un primo obiettivo con la collaborazione della Direzione Marittima, degli Assessorati che rappresentiamo, ma anche delle stesse Marinerie che hanno dimostrato, pur nella sofferenza, un grande senso di responsabilità.
A tal proposito esprimiamo apprezzamento per la responsabilità dimostrata dalla Marineria di Manfredonia che ha rimosso i blocchi di protesta che impedivano la navigazione della nave cisterna con cui la Regione Puglia garantisce l’approvvigionamento di acqua potabile delle Isole Tremiti. Continueremo ad essere dalla parte di un settore che lavora nel rispetto delle regole e che merita attenzione. La stessa che continueremo a invocare anche sui tavoli nazionali sì da ottenere ulteriori risorse per risollevare e rilanciare il settore ittico”.


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