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Daily Mail: Sarah Ferguson, si prospetta una vacanza in Puglia Anticipazione

1 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

La duchessa di York Sarah Ferguson, ex moglie del duca Andrea di Edimburgo, terzogenito della regina del Regno Unito Elisabetta II, è stata invitata dall’ambasciatrice della Puglia nel mondo, Nancy Dell’Olio, celebre avvocato di New York di origini biscegliesi, a trascorrere qualche giorno di vacanza nella terra degli ulivi. L’anticipazione è del noto tabloid britannico Daily Mail. La permanenza della ex cognata di Lady Diana in Puglia, stando al quotidiano londinese, potrebbe “sfociare” in un programma televisivo dedicato ai viaggi.

(immagine: tratta da Wikipedia, particolare di foto di Mugisha Don de Dieu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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