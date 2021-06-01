Di Francesco Santoro:



La duchessa di York Sarah Ferguson, ex moglie del duca Andrea di Edimburgo, terzogenito della regina del Regno Unito Elisabetta II, è stata invitata dall’ambasciatrice della Puglia nel mondo, Nancy Dell’Olio, celebre avvocato di New York di origini biscegliesi, a trascorrere qualche giorno di vacanza nella terra degli ulivi. L’anticipazione è del noto tabloid britannico Daily Mail. La permanenza della ex cognata di Lady Diana in Puglia, stando al quotidiano londinese, potrebbe “sfociare” in un programma televisivo dedicato ai viaggi.

(immagine: tratta da Wikipedia, particolare di foto di Mugisha Don de Dieu)