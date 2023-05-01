Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia due messaggi di allerta.
Il primo con validità dalle 20 alla mezzanotte: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e
fino a puntualmente moderati su Puglia garganica e meridionale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.
Il secondo con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore: si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulla Puglia ionica, generalmente deboli sul resto.” Rischio: secondo lo schema di home page, fonte protezione civile della Puglia.