Riparte il campionato di calcio di serie B dopo due turni di stop per consentire l’effettuazione di recuperi in questa complicata stagione. Siamo nella parte finale della stagione regolare ed il Lecce si gioca le chances di promozione diretta in serie A. Oggi i pugliesi sono impegnati in casa: ospite il Cittadella. Inizio ore 14.
Di seguito un comunicato diffuso dalla lega basket:
Il Presidente della LBA Umberto Gandini, visto il nuovo provvedimento dell’ATS di Brindisi che ha imposto il prolungamento della sospensione dell’attività alla Happy Casa Brindisi a causa delle numerose positività al Covid -19 registrate nel gruppo squadra, ha disposto di posticipare il recupero delle seguenti gare:
Mercoledì 5 maggio 2021 (8° giornata di ritorno)
Happy Casa Brindisi – Banco di Sardegna Sassari ore 20.30 Eurosport 2 e Eurosport Player
Venerdì 7 maggio 2021 (14° giornata di ritorno)
Dolomiti Energia Trentino – Happy Casa Brindisi ore 20.30 Eurosport Player