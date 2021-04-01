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6 Maggio 2026
Cosenza-Casarano 1-5: salentini alla fase nazionale playoff Calcio serie C

Melissa: iniziata la terapia contro la Sma La piccola pugliese è in cura all'estero

1 Aprile 2021
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Dopo tre settimane dal viaggio all’estero è iniziata ieri la terapia per Melissa. La bimba di Monopoli è affetta da Sma e per sconfiggere la malattia deve essere sottoposta al farmaco Zolgesma, il più costoso del mondo: due milioni di euro.


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