Di Francesco Santoro:



ll Centro operativo comunale di Bari, in considerazione dell’evoluzione epidemiologica, ha deciso di chiudere i parchi e i giardini pubblici della città capoluogo. Il divieto scatterà domani e resterà in vigore fino al 5 aprile. Complicata la situazione in Puglia dove si registrano 2.369 nuove infezioni giornaliere (dato odierno). Mentre nel principale centro della regione, stando agli ultimi dati forniti dal Comune, i casi di positività sono 4.321 e 5.998 persone si trovano in isolamento (dati aggiornati al 30 marzo).