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Bari: chiusi parchi e giardini pubblici Fino a Pasquetta

1 Aprile 2021
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Di Francesco Santoro:

ll Centro operativo comunale di Bari, in considerazione dell’evoluzione epidemiologica, ha deciso di chiudere i parchi e i giardini pubblici della città capoluogo. Il divieto scatterà domani e resterà in vigore fino al 5 aprile. Complicata la situazione in Puglia dove si registrano 2.369 nuove infezioni giornaliere (dato odierno). Mentre nel principale centro della regione, stando agli ultimi dati forniti dal Comune, i casi di positività sono 4.321 e 5.998 persone si trovano in isolamento (dati aggiornati al 30 marzo).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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