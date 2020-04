Al “Moscati”, secondo Quotidiano, sono state trasportate ieri due anziane. Una delle quali successivamente trasferita al “Miulli” di Acquaviva delle Fonti. Sono tra le sei persone contagiate nella clinica tarantina Villa Verde, sempre secondo Quotidiano, mentre l’altro irri la dirigenza della struttura aveva smentito il caso di contagio di un’infermiera.

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

L’ASL Taranto comunica che l’ospedale Covid “San Giuseppe Moscati” ospita, alla data del 1° aprile 2020, n. 68 pazienti, così distribuiti:

• n. 7 presso il reparto di Rianimazione;

• n. 26 presso il reparto di Pneumologia;

• n. 30 presso il reparto Malattie Infettive;

• n. 5 presso il reparto di Medicina.

Quasi tutti i degenti sono pazienti Covid. Alcuni di loro sono in attesa di primo tampone, altri in attesa del secondo tampone per la conferma.

I pazienti sono seguiti secondo i protocolli operativi definiti dalle autorità nazionali e regionali e i parenti sono costantemente informati circa la situazione dei propri congiunti.