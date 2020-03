Calcio serie A: i salentini resistono un tempo. Caos corona virus: si decide di non decidere. Serie C girone C: Reggina-Monopoli 0-2. Serie D girone H: Foggia a un punto dal Bitonto

Autorete di Donati, poi raddoppio dell’Atalanta. Quindi un bel gol di Saponara e il pareggio di Donati. Questo l’esito del bel primo tempo. Poi, nella prima metà della ripresa, i nerazzurri ne hanno fatto altri tre. E il Lecce non ha saputo tenere il passo. Nel recupero le ultime due marcature orobiche (Atalanta, 70 gol segnati in campionato finora). L’unica parita del primo pomeriggio nella serie A del calcio è stata un’ottima partita, dalle evoluzioni decisamente migliori rispetto a ciò che gli organizzatori del calcio di serie A hanno saputo fare nel consiglio straordinario di stamani. Si è presa una decisione: assemblea mercoledì per valutare il da farsi dopo le contesratissime scelte per fronteggiare il corona virus. Juventus-Inter si giocherà forse a maggio, alcune gare si disputano e altre no, campionato ritenuto falsato ormai da molti. A proposito: sabato è in programma Atalanta-Lazio.

Serie C girone C: Reggina-Monopoli 0-2. Impresa dei biancoverdi pugliesi, terzi in classifica, in casa della capolista.

In serie D girone H, Foggia-Nardò 2-0 e Bitonto-Brindisi 1-1. Con questi risultati il Foggia si porta a 54 punti in classifica, uno in meno rispetto al Bitonto capolista.