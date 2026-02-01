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2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Torino-Lecce a pranzo, il derby Foggia-Audace Cerignola, le altre di serie C girone C, serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio

1 Febbraio 2026
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Si gioca con inizio alle 12,30. Il Torino reduce dal rovescio di Como ospita il Lecce che ha bisogno di punti per allontanare il terzultimo posto in classifica del campionato di calcio di serie A.

Serie C girone C: fra le partite in programma oggi Monopoli-Latina e Trapani-Team Altamura con inizio alle 14,30; Foggia-Audace Cerignola alle 20,30.

Serie D girone H: Afragolese-Heraclea, Gravina in Puglia-Fidelis Andria, Nola-Nardò, Real Normanna-Virtus Francavilla Fontana (14,30); Città di Fasano-Acerrana, Ferrandina-Pompei, Martina-Sarnese (ore 15); Barletta-Manfredonia, Paganese-Francavilla in Sinni (ore 15,30).

Eccellenza pugliese: Atletico Racale-Novoli, Bitonto-Ugento, Brindisi-Bisceglie, Gallipoli-Foggia Incedit, Nuova Spinazzola-Canosa, Taranto-Brilla Campi, Taurisano-Soccer Massafra (ore 15); Unione calcio-Atletico Acquaviva (ore 16); Virtus Mola-Toma Maglie (ore 16,30); Polimnia-Galatina (ore 20).

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