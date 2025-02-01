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Taranto: area archeologica di via Marche, inaugurazione e incontro fra volontariato locale e comunità Ieri

1 Febbraio 2025
Inaugurazione Area Archeologica Via Marche CSV Taranto

Di seguito il comunicato:

Si avvia a conclusione la diciottesima Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà, la principale iniziativa di promozione del volontariato del Centro Servizi Volontariato della provincia di Taranto ETS.

Un momento particolarmente importante della seconda giornata – venerdì 31 gennaio – è stata, grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Taranto, la Cooperativa Polisviluppo, la Cooperativa Museion e il Taranto Grand Tour, la riapertura della meravigliosa area archeologica di Via Marche che per l’intera giornata è stata teatro dell’incontro tra il volontariato locale e la comunità.

L’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Angelica Lussoso, Assessore Cultura e Turismo del Comune di Taranto, Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto, Gianluca Guastella della Cooperativa Polisviluppo, e, per la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, la Soprintendente Francesca Romana Paolillo e la funzionaria archeologa Annalisa Biffino.

Dopo aver vissuto due giornate principalmente dedicate all’incontro con la comunità, con una particolare attenzione alle giovani generazioni, complessivamente sono stati circa 500 gli studenti degli istituti scolastici del territorio coinvolti, la terza e ultima giornata presenta un interessante momento di approfondimento.

Alle ore 09.30 di sabato 1 febbraio si terrà, presso la Sala conferenze sede del DJSGE di Uniba, in Via Duomo in Città Vecchia, la conversazione “Nuova economia che dà speranza. Il valore della collaborazione tra terzo settore e mondo profit”, evento che concluderà la Rassegna.

L’iniziativa rientra in un percorso avviato da tempo dal Csv Taranto Ets per approfondire il tema del dialogo tra volontariato e mondo del profit.

Quanto lo svilupparsi di una nuova economia sul nostro territorio può essere un elemento di speranza per la nostra comunità? Il volontariato può essere protagonista anche di una nuova economia? Può il Csv Taranto favorire questi processi e in che modo? Questi sono alcuni degli interrogativi ai quali i protagonisti dell’incontro cercheranno di dare risposta.

Dopo i saluti introduttivi di Francesco Riondino, Presidente CSV Taranto ETS, la conversazione, moderata da Carla Sannicola, ricercatrice sociale del Consorzio AASTER, si svilupperà nella prima sessione con gli interventi di Fabio De Matteis, Professore  associato Economia Aziendale DJSGE di UNIBA, di Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt – Nuova Economia per Tutti, di Cristiano Caltabiano, ricercatore Iref – Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, di Salvatore Toma, Presidente Confindustria Taranto, di Carlo Martello, Segretario Generale Confcooperative Taranto e Componente Comitato Scientifico CSV Taranto, e di Giuseppe Spadafino, Vicepresidente Vicario di Confcommercio Taranto.

Nella seconda sessione i referenti degli ETS e delle realtà profit locali illustreranno alcune concrete esperienze di collaborazione tra questi due mondi che sul nostro territorio alimentano la speranza Claudio Papa di Mister Sorriso ODV ETS, Lucrezia Settanni, Gruppo Volontariato Vincenziano – GVV AIC – Italia – Manduria – ODV ETS, Fabrizio Iurlano, di Taranto Grand Tour e Cristina Lingesso di Serveco e Giacinto Cosimo Gentile del  CNSAS.

La XVIII Rassegna provinciale del Volontariato e della Solidarietà gode del patrocinio di CSVnet, del Presidente della Giunta Regionale, concesso con Decreto n° 6 del 10/01/2025, di quello della Provincia di Taranto, del Comune di Taranto, dell’ASL Taranto, dell’Arcidiocesi di Taranto e dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro”, nonché della preziosa collaborazione del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”.

 


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