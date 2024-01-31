Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:



Si chiude la prima fase del campionato U13 silver per la Polisportiva Basket Martina e per le altre 74 squadre pugliesi partecipanti e facenti parte delle province di Foggia, BAT, Bari, Brindisi, Taranto e Lecce.

Nell’ultima gara in programma, infatti, la Polisportiva Bk Martina, griffata BCC Locorotondo, ha sconfitto nel derby cittadino la compagine martinese della Scuola Basket Martinese con il punteggio di 69-35.

In virtù di questo risultato, la squadra allenata da Cito e Agrusta ha chiuso imbattuta il proprio girone, formato, oltre che dalla SBM, dalla N.B. Lecce, Young Basket Massafra e Limongelli Pulsano.

Questo risultato è frutto dell’ottimo lavoro svolto nel Settore Minibasket, che nel post pandemia ha ripreso i numeri che le competevano per la serietà professionale di tutto lo staff.

Nello specifico, i nati del 2011/12 stanno migliorando progressivamente le loro competenze, guidati dal capitano Edo Matichecchia supportato da quest’anno da Ciro Monaco e Simone D’Alò, provenienti dall’ottima scuola della Nuova Pallacanestro Grottaglie, dei coniugi Michele e Lucia Blasi.

Si aspetta il calendario della seconda fase, quella collegata ai Draft NBA junior, che vedrà la Società martinese vestire i completi di Atlanta Hawks, inserita nella Lega 26-Puglia della Division A, con Fortitudo Francavilla (Indiana Pacers), Oria Basket 2015 (Philadelphia 76rs), Club Giganti Cisternino (Cleveland Cavaliers) e The White City Ostuni (New York Knicks).

Si preannuncia un girone equilibrato e tutto da scoprire, in quanto saranno protagoniste diverse società pugliesi con ottima tradizione di vivai di settore giovanile.

In conclusione, da segnalare che assisteremo ad un derby dal sapore speciale, quello della Valle d’Itria tra la compagine del Club Giganti Cisternino e la Polisportiva Basket Martina, entrambe griffate BCC Locorotondo alla prima giornata in programma lunedì 5 febbraio, presso la Palestra “Majorana” in contrada Pergolo, con inizio alle ore 17.15.