Lecce: presentato l’orario estivo delle ferrovie sud est

Nuovi collegamenti in treno e in bus per l’estate salentina: è stata presentata questa mattina nel museo ferroviario di Lecce l’offerta stagionale di Ferrovie Sud Est concordata con la Regione Puglia in vigore dal 16 giugno all’8 settembre 2019. Tra le novità principali le corse domenicali, al momento inesistenti e tanto attese dai Comuni salentini, senza aggiunta di costi per la Regione.

“Il Salento accoglie il numero più alto di arrivo e presenze in Puglia e merita infrastrutture adeguate e servizi di connessione moderni ha commentato l’assessore regionale all’Industria turistica e culturale Loredana Capone – per questa ragione abbiamo potenziato corse e tratte e a luglio, finalmente, partirà il cantiere per la metropolitana di superficie. Una battaglia che abbiamo combattuto al fianco del territorio prevedendo, all’interno del Patto per il Sud, ben 130 milioni di euro. A questo si è aggiunta la possibilità di unire gli Atr, il primo è stato inaugurato proprio qualche giorno fa. Si interverrà anche sui sistemi di sicurezza perché la velocità di 50 km orari, che oggi deve essere rispettata per legge, non è più sufficiente, occorre un servizio più celere. Insomma, c’è ancora molto da fare, sia in termini di infrastrutture che in termini di servizi, soprattutto con riguardo alle ferrovie, ma stiamo facendo la nostra parte. Per il Salento e la Puglia tutta”.

Vista la difficoltà ad organizzare un servizio efficiente e regolare con i nuovi treni, operativi solo in parte questa estate, oltre ai mancati lavori sulla linea che impediscono di superare la velocità di 50Km orari, saranno utilizzati nuovi bus: una flotta da quasi 400 mezzi che a ottobre è stata presentata e rinnovata per oltre il 40%, in vista delle percorrenze scolastiche.